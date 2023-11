Tanti eventi per la prima volta di Autunno in Barbagia 

A Lodine prima edizione di Autunno in Barbagia. Dopo il ricco programma di ieri con il laboratorio di arte urbana dei “Serrandales” oggi i giochi tradizionali a cura di Olympias (ore 10.30 -15.30), la preparazione del dolce tipico “su cohone in sappa” (12-15), l’escursione sul lago di Gusana e il Gennargentu (12.30-13.30). Spicca l’iniziativa culturale “Ammaniande po sas priorissas e sas animas: sos sonadores in Lodine” (ore 14). Dalle 15 alle 19, venti coppie in costume sfileranno fino a piazza Sant’Antonio, dove non mancherà un grande “ballu tundu” col gruppo “DilliriBois”. «È stata una grande azione sinergica», dice orgoglioso il sindaco Davide Cualbu. (g. i. o.)

