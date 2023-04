Tanti eventi per 25 Aprile e Primo maggio 

Ricco programma per le celebrazioni del 25 Aprile e della Festa del lavoro a Nuoro. Da domani la città sarà teatro di mostre, proiezioni, dibattiti, e concerti. Domenica al centro polivalente di via Roma, alle 18, inaugurate diverse mostre (visitabili fino al 26 aprile) sulle donne e la Resistenza a cura della fondazione Isec, in collaborazione con Istasac, dell’Anpi sezione “Diddinu Chironi”. Dal 17 aprile, nella biblioteca Satta, verrà allestita la mostra bibliografica “Resi Liberi”, e l’auditorium ospiterà diverse proiezioni (alle 18) di docu-film, il 20, il 21 e il 24 aprile. Le celebrazioni del 25 Aprile si apriranno alle 9.30 nel cimitero con la cerimonia istituzionale, canterà il coro delle Voci bianche di Franca Floris. Alle 11 un itinerario urbano farà tappa nelle case dei partigiani nuoresi, sino a quella di Antonio Mereu dove verrà inaugurata la targa in suo onore. Dalle 17 a Sant’Onofrio, la “Festa della Liberazione”. Il 26 aprile, nel polivalente di via Roma, Letture partigiane. Il primo maggio in piazza Italia, dalle 18, concerto musicale con E se vai…Tribute Band-Faber, tributo a Fabrizio De Andrè, i Carovana Folk e Dj Azzena. «Un cartellone degno delle ricorrenze - dice il sindaco Andrea Soddu - grazie alla collaborazione delle associazioni e degli enti che dà spazio a momenti di riflessione, storia, cultura, e socialità».

RIPRODUZIONE RISERVATA