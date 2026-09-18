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La manifestazione.
19 settembre 2026 alle 00:24

Tanti eventi, la Notte bianca veste a festa tutto il centro cittadino 

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Da via Lamarmora a piazza Asproni, ieri il centro cittadino ha preso vita per la Notte bianca. Negozi aperti fino a tarda sera, musica, sport, spettacoli, mostre e musei operativi sino alle 22, anche degustazioni e iniziative per tutte le età. Tra le attività l’Atletica Ortobene, Pvn Pallavolo e Ichnos Basket, animazioni e Circo Maccus con “Kairos. Il viaggio dell’anima”, seguito da musica e dj set. Ai Giardini, è tornata anche l’area food, mentre Spazio Ilisso ha proposto un lungo fine settimana tra benessere e “La notte bianca da scrivere” per una maggiore interazione con i visitatori. Per le attività commerciali che hanno aderito la collaborazione è stata buona. «In questi giorni ci siamo dedicati all’allestimento e alla collaborazione tra noi - dice Francesca Mori di Let it be -. Abbiamo proposto laboratorio di restyling, il live painting di Francesco Costa, degustazioni e vini. Restiamo aperti alle iniziative, alle collaborazioni e alle novità che anche gli altri vorranno proporre». Salvatore Piredda del Centro commerciale naturale dice: «Ora l’obiettivo è pensare a un appuntamento per e della città, anche di due o tre giorni, con un’identità tematica un maggiore coinvolgimento». L’assessore alle Attività produttive Pino Mercuri afferma: «Coinvolgere e ascoltare le diverse realtà ha creato collaborazione e sinergia. Un metodo che continueremo a utilizzare». (g. pit.)

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