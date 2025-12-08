Tanti eventi fino a Natale 

Orani tra cultura, arte e storia. Un nuovo programma approfondisce l’ambiente e la storia del paese, dal convegno sugli sviluppi del restauro del Campusantu Vetzu “Un viaggio nel passato e nel futuro” con il docente Paolo Vitti e l’architetto Marco Zuppiroli, che si terrà il 15 alle 19 all’Exma, agli appuntamenti Lussiani per i cinquant’anni dalla morte di Emilio Lussu il 18 alle 18.50 nella biblioteca di Oniferi e a Orani all’Exma il 19 alle 18.30 con Gianluca Medas, tra presentazioni di libri e narrazioni sceniche. In corso anche itinerari archeologici con il gruppo di guide del museo Nivola, e sempre con il museo, il 19 alle 19 si terrà il concerto Baba&Diana Sissoko con ospite Luca Schirru per la 31esima edizione del festival AnimaNera/Mediterranea. Il 21 alle 10.30 il mercatino biologico. (g. pit.)

