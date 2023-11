«Tanti donatori ma pochi medici» 

«La richiesta di sangue è perenne, i donatori nel nostro territorio non mancano e non sono in diminuzione, ma il problema riguarda però la penuria del personale medico ed infermieristico per la raccolta delle sacche che così diminuisce». Così il presidente dell’Avis Iglesias Giancarlo Milia, alla vigilia delle celebrazioni per il 75esimo anno dalla fondazione di un’associazione istituita nel 1948 dall’allora sindaco Piero Saragat, da Giovanni Casula e Pietrino Moi, lancia l’allarme sulla mancanza del personale medico che inesorabilmente, continua a sgretolare gran parte dei servizi della sanità pubblica.

L’emergenza

Non fa eccezione il reparto del Centro trasfusionale del Santa Barbara, in sofferenza per via della mancanza di medici e infermieri: «Occorre considerare che in anno all’incirca possiamo contare fra Iglesias, Gonnesa e Fluminimaggiore 2 mila donatori. - spiega Milia - Ognuno di questi può donare anche 4 volte nell’arco di quindici mesi, ogni volta con una sacca di sangue da 450 grammi. È vero che la richiesta non si esaurisce mai, ma è altrettanto vero che la solidarietà nel nostro territorio non manca, a differenza però delle figure deputate centro trasfusionale rimangono soltanto una dottoressa e un’infermiera. Ne consegue che per oltre venti minuti si può assistere un solo donatore, lasciando sguarnite altre tre postazioni che sarebbero in grado di accogliere altri pazienti, aumento così notevolmente la raccolta delle sacche».

Organico all’osso

Così il Centro trasfusionale deve arrancare e limitare il proprio potenziale. Come spiega Gino Cadeddu, della segreteria della Cgil, attualmente il servizio può contare sulle generose prestazioni di sole cinque figure: «Purtroppo però fra un mese, due andranno in quiescenza. - rivela - Al momento non sono previsti rimpiazzi e questo comporterebbe un’importante riduzione dell’organico che inevitabilmente graverà sui servizi all’utenza.

Come per le altre molteplici situazioni dove la mancanza del personale rischia di paralizzare le prestazioni, anche in questo caso occorre porre rimedio nel più breve tempo possibile a questo gravissimo problema».

L’anniversario

Intanto per domenica piazza Sella si prepara ad accogliere centinaia fra soci e consorelle dell’Avis provenienti da tutte le parti della Sardegna: «La nostra, dopo quella di Cagliari, è la realtà più antica. - spiega Milia, presidente dell’Avis Iglesias dal 2017 - Saranno 25 le Avis provenienti da tutta l’Isola e oltre al presidente regionale, quest’anno ospiteremo anche il consigliere nazionale».

