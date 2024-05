Tanti crocieristi ma pochi affari 

La giornata non era granché primaverile, tirava un vento forte e a tratti freddo. Ma per i 1500 britannici sbarcati dalla nave di crociera “Marella” in magliettina e pantaloni leggeri sapeva d’estate persino il timido raggio di sole che faceva capolino dietro il rincorrersi della nuvolaglia. Piazza Roma, via Dritta, piazza Eleonora e le strade del centro storico sono state prese d’assalto dai crocieristi armati di macchine fotografiche, cartine e indicazioni sui monumenti cittadini. L’80 per cento, e forse più, dei passeggeri della “Marella” ha preferito visitare la città, gli altri si sono divisi tra il Sinis, il Nuraghe Losa di Abbasanta e il pozzo di Santa Cristina di Paulilatino.

La polemica

«Noi di Torregrande già penalizzati per i lavori nel lungomare e dalla situazione meteorologica sfavorevole, siamo stati tagliati fuori. Nessuno ci ha informato, a differenza dell’anno scorso quando a costo di sacrifici economici abbiamo garantito l’apertura continuata», raccontano a una voce i commercianti della borgata marina. Luca Faedda, assessore comunale Commercio: «Abbiamo informato tutte le organizzazioni di categoria con preghiera di girare ai propri associati. Credo lo abbiano fatto. Torregrande, pur non indicata dai croceristi, era comunque sufficientemente pubblicizzata e collegata anche dai mezzi di linea». In città i bar hanno lavorato abbastanza «anche se da una prima verifica mi sembra meno della volta scorsa, quando i crocieristi pur restando meno ore in città erano comunque più numerosi ma soprattutto più disponibili a spendere», racconta Irma, titolare di “Mia Cafè del Corso” in via Dritta. Pochi affari per i ristoratori. Mattia Pippia, ristorante Craf Banana di via De Castro: «Si è lavorato non in maniera straordinaria e questo era prevedibile. I crocieristi di passaggio preferiscono prendere un tramezzino al bar piuttosto che fermarsi in ristorante, anche per una questione di orari». La conferma arriva intorno alle 13.30 quando centinaia di crocieristi stazionavano disciplinatamente in fila da San Francesco fino a piazza Pili in attesa dei pullman che li riportasse al porto industriale dove li attendeva il personale della cucina della nave “Marella”.

Pochi affari

Non è stata una giornata di grandi affari neppure per i commercianti. «È mezzogiorno ma finora saranno entrate dieci persone che hanno visto, apprezzato ma non hanno acquistato. Molto traffico ma poca sostanza, mi auguro che più avanti la tendenza cambi», dicono alla “Corallina”, gioielleria in via Dritta. Tira le conclusioni l’assessore Luca Faedda. «Alcuni aspetti organizzativi vanno migliorati, dobbiamo potenziare e rendere più appetibili le nostre qualità. Resto convinto che il filone crocieristico è importante e sempre più contribuirà ad aumentare la nostra potenzialità turistica».

