Tanti colpi di scena in serie C1 «Molte insidie e stagione lunga» 

Equilibrato, avvincente e senza risultati scontati. Ecco il campionato regionale di serie C1 che alla prima giornata del girone di ritorno regala subito una sorpresa: la caduta della capolista Città di Cagliari in casa contro il Fanni Sassari. E in coda, colpo del 4 Mori sul campo del Cus Cagliari. Insomma, vietato distrarsi, perché si può davvero perdere contro qualsiasi avversario.

Lo sa bene Nicola Barbieri, allenatore del C’è Chi Ciak Serramanna seconda in classifica a un solo punto dalla vetta. «Forse la vera sorpresa siamo noi. Siamo una squadra giovane: dopo la retrocessione abbiamo cambiato molto, inserendo due stranieri olandesi che sono una scommessa. E ora le altre società si sono rafforzate. Insomma mantenere questo piazzamento sarà molto difficile». Per ora nessuna squadra riesce a scappare: «Il Città di Cagliari penso sia superiore ma ci sono tante realtà agguerrite. Faranno molto bene il Fanni Sassari e il Villaspeciosa».

Il colpo

Chi sta risalendo la classifica è il Fanni Sassari del nuovo allenatore Rino Monti. «Stavo per andare al Rieti ed è arrivata la chiamata del Fanni e ho accettato subito perché è una società seria con idee molto chiare. L’impatto è stato positivo: due vittorie, con tanto di successo in casa della capolista Città di Cagliari. Abbiamo il morale alto e vogliamo raggiungere il nostro obiettivo: i playoff». Subito dietro le prime due c’è il Città di Sestu: «È una C1 di ottimo livello», sottolinea il portiere Claudio Valdes. «Ci sono tante squadre forti e attrezzate, regna l’equilibrio con risultati incerti. Noi per ora siamo soddisfatti del cammino fatto: abbiamo cambiato quasi tutti e nonostante tante difficoltà, siamo riusciti a compattarci ed a formare un bel gruppo. Lavoriamo al massimo, pensando ogni volta all’avversario di turno e, a fine anno, tireremo le somme».

Zona playoff

Il Villaspeciosa, dopo aver portato a casa la Coppa Italia, vuole restare nei pianti alti della classifica: «Il nostro è un percorso di crescita», spiega Mattia Addari, classe 2004. «Abbiamo iniziato la stagione con due sconfitte che ci hanno dato lo scossone per raggiungere la zona playoff. Ora siamo pronti ad affrontare il girone di ritorno di un campionato avvincente. Manca una corazzata che possa dominare. E soprattutto si può vincere o perdere con qualsiasi avversario». Il Domus è al quinto posto: «Il campionato», evidenzia l’allenatore Luca Catta, «sta rispecchiando i valori ipotizzati all’inizio. Forse il Città di Cagliari ha qualcosa in più. Vedo bene anche il Fanni e il Serramanna». Per Emmanuele Trincas «prosegue un percorso di crescita del Domus Chia, con diversi giovani e altri al loro primo anno di C1. Ce la giochiamo con tutti ma paghiamo un po’ di inesperienza. Ora ci aspetta un girone di ritorno molto impegnativo».

