«Tanti club forti, obiettivo salvezza per il Villasimius» 

Villasimius. Non sarà semplice ripetersi dopo una stagione straordinaria. Il Villasimius si prepara al prossimo campionato di Eccellenza con l’intento di provarci ma la consapevolezza che sarà un torneo davvero impegnativo. La preparazione inizierà giovedì alle 18 agli ordini di uno staff tecnico interamente confermato dopo i grandi risultati dell’ultima annata: l’allenatore Nicola Manunza, il suo vice Thomas Congia e il preparatore dei portieri Bruno Troia. «Siamo contenti della rosa che la società ci ha messo a disposizione», dice Congia, «abbiamo rinforzato e ritoccato l’organico dove pensavamo ci fosse bisogno. Il campionato si annuncia di un livello importante. Ci sono società che stanno investendo tanto, con squadre ben attrezzate ed organizzate».

Nella scorsa stagione, da matricola, il Villasimius ha chiuso al terzo posto con tanto di record di punti (57) e la storica partecipazione ai playoff regionali. Negli spareggi ha vinto la semifinale col Tempio e poi perso la finalissima contro l’Ossese. «Prima di tutto l’obiettivo è la salvezza», sottolinea Congia, che però poi aggiunge: «Proveremo comunque a stare nella parte medio-alta della classifica. Ma vedremo cammin facendo. Questo torneo sarà più difficile dell’ultimo».

I volti nuovi sono l’esterno sinistro d’attacco Abre Yanick Arnaud Breugé (classe 2002), cresciuto nelle giovanili dell’Atalanta ed ex Barisardo, il 24enne senegalese Lamine Moyhamadou Sakho, centrocampista centrale, cresciuto nell’Empoli ed ex Spes Academy (in Senegal) e Barisardo, l’attaccante Luca Floris (2000), ex Sant’Elena e Monastir, il centrocampista Lucas Rostand (1995), ex Ferrini Cagliari e il difensore Fabio Mastino (2001), ex Iglesias. Rientrati i centrocampisti Clayton Valentini (2004), la scorsa stagione all’Atletico Uri in Serie D, e Santiago Arnaudo (1999), ex Li Punti e Tharros.

Confermati i portieri Alessandro Arrus e Nicolas Gonzalez Brunazzo, i difensori Andrea Mastino, Lorenzo Loi, Alfredo Magnin ed Edoardo Zedda, i centrocampista Andrea Marci, Manuel Rinino, e Luca Melis e gli attaccanti Matteo Argiolas, Lorenzo Camba e Julian Miranda.

