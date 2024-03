Tanti casi particolari e 300 documenti non ancora ritirati 

Capita di tutto nell’Ufficio passaporti di via Tuveri. Se da una parte c’è chi fa il diavolo a quattro per un documento fondamentale per viaggiare fuori dalla Comunità Europea, con tempi di rilascio che anche recentemente hanno sfiorato gli 8 mesi, dall’altra c’è anche chi si “dimentica” di ritirarlo.

«Sino a poco tempo fa i passaporti in giacenza negli uffici erano oltre 1.000», afferma la questora Rosanna Lavezzaro. «Attraverso un’operazione mirata e grazie all’impegno di chi opera nell’Ufficio passaporti il numero è sceso a 300». Cifre sempre molto alte. «Ci sono anche i casi paradossali», aggiunge, «di due persone che hanno ritirato il documento quando già era scaduto. Ben oltre i dieci anni di validità stabiliti dalle norme». I motivi del mancato ritiro sono tra i più disparati.Paolo Cabras, che presto passerà il testimone a Gianluca Andreini, ci tiene a precisarlo. «Non abbiamo mai lasciato a terra nessuno. Chi dimostra la reale necessità di partire viene sempre accontentato». E non sempre i viaggi di piacere. «Recentemente abbiamo rilasciato il documento in mezz’ora, purtroppo serviva a una madre che doveva recuperare il figlio morto all’estero».

