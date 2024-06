«Tanti bambini e famiglie allo stadio: sono orgoglioso dell’Ossese» 

Ossi. Il giorno dopo la tempesta, al Walter Frau” torna il sereno. Le nubi si diradano e lasciano trasparire cocci rotti e rimpianti da riassestare. Carlo Mentasti, presidente dell’Ossese, sembra essersi messo alle spalle la semifinale playoff persa contro il Terni. Riconciliante, soffia sulle ferite ancora aperte.

«A pochi minuti dal termine eravamo in finale», commenta, «tuttavia lo sport è anche questo. Sono strafelice perché vedere famiglie e bambini allo stadio è una vittoria sociale. Erano presenti 1200 persone in tribuna. È un grande motivo di orgoglio per noi. Oltre a loro c’erano tante persone e rappresentanze di società provenienti da tante parti della Sardegna. Il rammarico più grande? Non c’è, in realtà. Abbiamo dato tutto. Siamo usciti per due pareggi. Purtroppo, i gol fuori casa valgono doppio. Le regole son queste e vanno rispettate. Nella gara d’andata avevamo fatto un ottimo primo tempo mentre nella ripresa erano stati bravi loro. Domenica abbiamo trovato il gol subito e loro hanno attaccato per tutta la partita. Forse saremmo dovuti essere più incisivi in contropiede. Però con i se e con i ma la storia non si fa. Doveva andare così. Accettiamo il risultato del campo con molta serenità».

Il pensiero finale va allo staff tecnico. «Ovviamente il mister e i giocatori sono rimasti delusi da questo risultato. Come ho già detto: ci sta, è il calcio. Per quanto riguarda il futuro, è tutto da scrivere. È stata una stagione intesa e dispendiosa sotto ogni punto di vista. Adesso i dirigenti e l’allenatore si riposeranno mentre la società penserà all’allestimento della prossima Ossese, nel brevissimo tempo».

