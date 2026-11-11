«Donare è un gesto di cura: l’altro siamo noi ed è insieme che facciamo la differenza». È con queste parole che Maria Teresa Torlini, presidente dell’Avis di Furtei dal 2009, sottolinea il valore del 26esimo anniversario dell’associazione. Nata nel 2000, la sede festeggia oltre un quarto di secolo di impegno sul territorio con un appuntamento aperto alla comunità fissato per domenica 15 novembre, alla presenza delle autorità, delle associazioni locali e con la premiazione dei soci. «Furtei e i paesi limitrofi sono donatori virtuosi, con oltre 4mila sacche di sangue raccolte dalla fondazione a oggi. Rispetto ad altri comuni che hanno registrato un calo, noi possiamo contare su una risposta costante», spiega Torlini. La raccolta si svolge regolarmente ogni mese grazie all’autoemoteca ma l’obiettivo resta quello di coinvolgere anche le fasce più giovani e chi nutre qualche timore iniziale: «Per incentivare i ragazzi abbiamo introdotto borse di studio per i diplomati», continua la presidente. «Cerco sempre un contatto diretto con le persone, dando valore al loro contributo: il sangue è indispensabile per la cura di tantissime patologie». È nel segno di un gesto semplice che l’associazione si prepara a celebrare questo anniversario: un momento per dire grazie a chi dona da anni e un invito aperto a chiunque desideri fare la differenza per la prima volta.

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