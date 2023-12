Tanti auguri al centenario 

Da mercoledì scorso, Gonnosnò ha un nuovo centenario: Giovannino Farris. La grande festa si è svolta sabato quando signor Giovannino, ora ospite della casa di riposo ha festeggiato con i suoi cari ma anche il sindaco Ignazio Peis, gli amministratori, don Bruno e la famiglia Obili, alla quale è molto legato sin dai tempi in cui entrò a far parte dell’azienda agricola di Eusebio Obili e Pietrina Floris. Don Bruno ha celebrato la messa poi la consegna di una targa con gli auguri della comunità. «Un grosso motivo di orgoglio per tutta la comunità – commenta il sindaco Peis - Giovannino Farris ha rappresentato e tutt'ora rappresenta un esempio di vita. Ha vissuto un secolo caratterizzato da eventi che hanno segnato la storia del paese; ha sempre affrontato la vita in maniera responsabile e gioiosa. Forse sta proprio qui il segreto della sua longevità». ( g.pa. )

