Tanti appuntamenti per “Sa Paschixedda” 

Serrenti si prepara a festeggiare il Natale con un calendario ricco di eventi. «Siamo arrivati alla quarta edizione della “Paschixedda a Serrenti” - spiega l’assessora all’Associazionismo Federica Sanna - Anche quest’anno, le associazioni offrono un ricco programma, rivolto a tutta la popolazione e nel rispetto del vero spirito natalizio». Ad inaugurare il programma, il concerto di Natale, questa sera al teatro comunale, ad opera della banda musicale G. Verdi. Seguono domani i mercatini in via Santa Vitalia, organizzati dall’oratorio Girasole; il 16 dicembre la castagnata in piazza Chiesa; il 20 il concerto organizzato dalle scuole e il 22 il concerto del piccolo coro, entrambi al teatro comunale.

“Serrenti for Christmas: arriva Babbo Natale” è attesa per il 21 nella Vetrina. Si aggiungono ai festeggiamenti, le società sportive: il 15 dicembre l’open day dell’associazione Morakot; seguono il 19 dicembre l’open day per bambini e ragazzi organizzato dal gruppo folk Santa Vitalia; il 22 il “Judo Natale” alla scuola rossa e la Festa di Natale al palazzetto dello sport. In programma il 23, i tornei di biliardino. Non mancheranno esibizioni di ballo a cura dell’associazione “Flic Flac”, mostre d’arte contemporanea a Domu Odilia - ogni mercoledì e venerdì pomeriggio - e letture animate in biblioteca. Chiude il 30, la tombolata di Natale.

