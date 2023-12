«Tante violenze, poche denunce» 

«Il nostro territorio non è certo immune alla violenza di genere. Anzi, offre dati devastanti - afferma la psicologa Luisa Puggioni -. Oltretutto, vi è un problema culturale sentito, educativo: le donne spesso non denunciano le violenze subite, magari per vergogna o perché si sottovalutano certi segnali. Otre il 70 per cento delle donne non denuncia». Ecco l’amara verità che si leva dal cuore dell’Isola. Nel territorio nel 2022 sono state 347 le persone che hanno chiesto aiuto al Centro antiviolenza Onda Rosa. Una esigua minoranza. Così, domani alle 17.30 le donne del Partito democratico organizzano un incontro pubblico sul tema, nella sede di via Istiritta.

Il fenomeno

I numeri allarmano, il centro Sardegna si scopre tutt’altro che isola felice. La violenza di genere permea le comunità, come alcune impegnate realtà testimoniano. Da una parte i centri come Onda Rosa; dall’altra la diocesi di Nuoro, con la Caritas. Contesti che accomunano. Suor Pierina Careddu puntualizza: «Sempre più persone si rivolgono a noi, si confidano. Non possiamo spingere la gente a denunciare ma senza dubbio ricordiamo loro le opportunità a disposizione». «Nelle nostre zone il problema è accentuato da un aspetto culturale che spesso al primo posto mette il “matrimonio da salvaguardare” - dice Luisa Puggioni -. Invece dobbiamo pensare a salvaguardare le vite e le vittime, davanti ai casi di violenza». Puggioni svela il dettaglio che maggiormente inquieta, purtroppo sottovalutato: «È la vittimizzazione secondaria. Ovvero, la violenza nei confronti dei figli - che nella maggior parte dei casi assistono a questi episodi - oppure dei figli e della donna nella fase del processo penale. Queste sono altre devastanti forme di violenza, soprattutto per i più piccoli».

Discriminazione

All’incontro presentato da Maria Elisa Marongiu (il dibattito sarà coordinato da Ivana Dettori) prenderanno parte Lorena Paola Urrai (consigliera di Parità), Francesca Uleri (Caritas), Caterina Brocca (avvocata) e Natascia Demurtas (consigliera in Comune e della Federazione cronometristi). Quest’ultima racconta come il mondo dello sport sia ancora lontano dalla sospirata parità di genere: «A livello dirigenziale la quota rosa è garantita con 3 componenti su 10. Dobbiamo andare oltre i limiti che gli altri ci impongono».

