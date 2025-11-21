«Tante vie senza luce, Fenu intervenga» 

«Da settimane Nuoro è letteralmente al buio. Alcune delle principali vie di collegamento, sia in centro che in periferia sono avvolta da una oscurità totale». I consiglieri di minoranza del gruppo Siamo Nuoro, Bastianella Buffoni e Pierluigi Saiu sostengono di aver ricevuto «numerose segnalazioni da parte dei cittadini» e chiedono al sindaco Emiliano Fenu e all’amministrazione comunale di ripristinare l’illuminazione pubblica nelle strade cittadine che ne sono sprovviste. «Non è un semplice disservizio», dicono i due consiglieri: «è la contraddizione evidente tra il racconto, tutto propagandistico, di una città che dovrebbe ripartire e la realtà di un’amministrazione che non riesce a garantire con continuità ed efficienza un servizio essenziale come quello dell’illuminazione pubblica».

Buffoni e Saiu denunciano «un pericolo per il traffico, con strade completamente prive di visibilità, l’insicurezza per pedoni, famiglie e lavoratori, il disincentivo a vivere la città nelle ore serali, proprio nel momento in cui Nuoro dovrebbe favorire vitalità sociale e commerciale, incontri e presenza negli spazi pubblici. È un danno reale alla qualità della vita, alla socialità e alla percezione stessa della città. Nuoro non può rinascere al buio».

RIPRODUZIONE RISERVATA