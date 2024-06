«Tante urgenze, una grande sfida» 

Ora è ufficiale. Pochi minuti dopo le 19.30 di ieri la Giunta regionale ha sciolto il Consiglio comunale di Nuoro che non è riuscito ad approvare il bilancio di previsione in tempo e ha portato alle dimissioni del sindaco Andrea Soddu. In città arriva il commissario che durerà quasi un anno. Per ricoprire quel ruolo delicato è stato nominato Giovanni Pirisi, 65 anni, ex funzionario e segretario generale della Camera di commercio di Nuoro, andato in pensione da pochissimi giorni, il 31 maggio scorso. «Una bella sfida», dice subito dopo la nomina il commissario Pirisi ringraziando per la fiducia.

Le priorità

Ci sono subito le urgenze da affrontare, il bilancio appunto per dotare dello strumento finanziario di spesa l’amministrazione e poi mettere subito mano all’organizzazione dell’Europeade. Pirisi al telefono spiega subito: «Le urgenze sono ben quattro. La prima è approvare il bilancio di previsione, poi è già in scadenza anche il bilancio di rendiconto integrato; vanno approvati il Piao (piano integrato delle attività e organizzazione) che non conosco se sia stato già votato, e poi l’Europeade».

Il bilancio

Il documento contabile che si troverà il commissario sarà quello che il Consiglio ha prima bocciato e poi non votato in quattro sedute consecutive, dopo però aver approvato il Dup, il documento contabile di programmazione. Pirisi, che da giovanissimo aveva già avuto come amministratore un’esperienza nel comune di Oniferi dove aveva rivestito il ruolo di sindaco, sul bilancio dice: «Sarà la cosa che farò immediatamente, così come sarà necessario, se sono scaduti i termini, rinominare i revisori». Col documento contabile le attività dell’amministrazione sinora dettate dall’urgenza dopo la crisi ripartiranno. Ma c’è una lente di ingrandimento in cui guarda con ansia gran parte della città, e si tratta dell’Europeade.

L’Europeade

«Non ho avuto modo di vedere atti, io avrò l’approccio di un funzionario. Da quello che ho potuto capire come molti cittadini, ma finora da esterno, gli uffici sul tema sono andati avanti». Non lo dice apertamente, ma in attesa di vedere le carte Pirisi pare comunque ottimista sul tema Europeade: «C’è un cospicuo finanziamento con cui operare».

