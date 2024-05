«Tante urgenze, tutti in Aula» 

La Giunta è dimissionaria dal 10 maggio, il sindaco dal 16 maggio, giorno in cui è stato sfiduciato dal Consiglio che ha bocciato il bilancio di previsione. Eppure gli organi di governo sono pienamente nei poteri. Così come il Consiglio comunale. Sembra ingarbugliarsi la questione amministrativa del Comune, in attesa della nomina di un commissario da parte dell’assessorato regionale agli Enti locali.

Ad una settimana dal voto contrario all’amministrazione Soddu, ieri è arrivata la richiesta della convocazione di un Consiglio comunale «urgentissimo», formulata dal segretario Vincenzo Zazzarella e dalla dirigente Maria Cristina Murdeu. Richiesta inviata al sindaco e al presidente del Consiglio, Sebastian Cocco, che a stretto giro ha fatto la convocazione della conferenza dei capigruppo per oggi. Domani è prevista una riunione di Giunta sull’Europeade.

Pieni poteri

La richiesta di un Consiglio è atto insolito anche perché formulata dagli uffici comunali a cui Soddu ha detto che rimarrà sino al 5 giugno. «In Comune ci sono una miriade di cose da fare, io sono ancora al lavoro - spiega Soddu - ma non voglio parlare di politica. Perché rimango sino al 5 giugno? Perché sono 20 giorni dalle mie dimissioni. La convocazione del Consiglio? Ci sono sei punti che devono essere approvati altrimenti ci sono rischi contabili». Ma nella consiliatura degli avvocati c’è chi ipotizza la possibilità di un nuovo colpo di teatro da parte dell’ex maggioranza, che però dall’opposizione non viene ritenuto possibile, valutando il Testo unico degli enti locali che all’articolo 141 recita che «i Consigli comunali vengono sciolti» tra le diverse motivazioni «quando non sia approvato nei termini il bilancio». Termine che la Regione ha fissato al 24 maggio.

Ordine del giorno

La richiesta di un Consiglio da parte del segretario parla di «necessità urgente per la discussione ed approvazione delle proposte di deliberazione consiliari». Sei punti, dal passaggio all’indisponibilità del patrimonio delle scuole di via Ballero, a variazioni e debiti fuori bilancio, alla nomina dei revisori. Il segretario e la dirigente sottolineano che le «mancanze sono oggetto di controllo della Corte dei conti» ricordando che «il mancato riconoscimento dei debiti fuori bilancio causa insorgenza di ulteriori spese per l’ente, la mancata ratifica della variazione del bilancio futuri debiti, la declassificazione patrimoniale un utilizzo distorto del bene, e la mancata nomina dei revisori un vuoto funzionale». Insomma, la parola fine non sembra ancora scritta.

