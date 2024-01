Tante trappole, un solo cantiere 

Lungo la statale 129 Nuoro-Macomer gli incidenti si verificano quasi a scadenza settimanale e il numero negli ultimi anni è diventato davvero insostenibile. Sabato pomeriggio, nel tratto tra Iscra e Bolotana, una donna di Bortigali è stata soccorsa in gravi condizioni dall’elicottero che l’ha portata all’ospedale di Sassari. Le cause sono sempre le stesse: carreggiata stretta e spesso con segnaletica inesistente. Protestano gli automobilisti e i sindaci: quei circa 50 chilometri, che separano Macomer allo svincolo sulla 131 dcn, pezzo importante della Trasversale sarda, costituiscono trappole per tutti coloro che la percorrono. L’Anas sta intervenendo da tempo vicino a Orotelli per eliminare la curva della morte, dove il giorno di Natale del 2017 morirono i fratelli Francesco e Matteo Pintor. Da allora ci sono state tante iniziative per rendere sicura la statale 129.

I progetti

Ci sono stati finanziamenti importanti e solo lo scorso anno sono stati aperti i cantieri per la sistemazione del tratto, nella zona di Marroneddu. L’Anas doveva aprire i cantieri anche per realizzare due rotonde a Silanus (una verso Lei e l’altra nello svincolo all’altezza di Santa Sabina) e nuovi svincoli all’altezza di Birori, dove esistono tre incroci a raso, creare un sottopasso per collegare la stazione ferroviaria. Nulla però è stato fatto. Peggio ancora la situazione all’ingresso di Macomer, sul viadotto S’Adde. Un anno fa il dissesto creato dai giunti di dilatazione, che si erano rotti. Situazione che ha provocato un incidente. Sono state sistemate lastre in acciaio, che si rompono in continuazione. La Provincia la scorsa estate ha annunciato il finanziamento di 150 mila euro per la sistemazione definitiva del ponte. I lavori dovevano essere conclusi il 31 dicembre scorso. Ma ancora non sono iniziati. «È stato il commissario della Provincia a garantirci l’intervento - dice il sindaco, Riccardo Uda - finora però nulla è stato fatto. Ci riferiscono che ci sono stati dei problemi». L’assessore Toto Listo lancia un appello a Anas e Provincia: «Non possiamo lasciare Macomer isolata. Sarebbe una tragedia per coloro che devono venire al poliambulatorio per curarsi. Il tempo è scaduto».

