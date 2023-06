Tante strade asfaltate, altre piene di buche 

Forse non se lo aspettavano nemmeno loro. È festa grande in alcune strade del centro storico dove il Comune ha annunciato l’arrivo dei nuovi asfalti. Lo aspettavano da anni in via Mori, in via Perra, in via Eleonora d’Arborea dove non si riesce nemmeno a camminare per via delle voragini. I lavori dovrebbero cominciare a giorni, ma nel frattempo la situazione è davvero critica. È così da anni, con le condizioni delle strade che sono peggiorate via via con il tempo, fino a diventare non più sostenibili.

In una mattina nuvolosa le facce dei residenti in via Mori sono più cupe dei nuvoloni neri che annunciano pioggia.

«Una vergogna»

«Questa strada è una vergogna», commenta mentre va di fretta Maria Isola 66 anni, «io ho mia madre in sedia a rotelle e uscire ormai è diventato impossibile. Come si fa? Con queste voragini è un incubo e basta niente per caderci dentro». In effetti basta passare per rendersi conto delle condizioni in cui versa la strada. E soprattutto nella parte centrale che il manto ha ceduto formando delle buche profonde anche alcuni centimetri e da dove sbucano persino i ferri. Nell’intervento del Comune è previsto anche il rifacimento della cunetta stradale.

Pericoli per le due ruote

«Qualche tempo fa sono caduta», rivela Rosanna Mereu 65 anni dalla sua casa in via Giordano, «chi passa in motorino o in bicicletta rischia di farsi male. Ben vengano i lavori, ma quando iniziano? Qui ogni giorno si rischia la tragedia».

Poco distante Anna Melis 64 anni aggiunge: «Si sentono i botti delle auto come passano e non riescono ad evitare le voragini. Per non parlare anche di via Sant’Antonio vicino alla chiesa dove è pieno di buche». Uscendo dal vicolo via Mori Anna Serra dice. «Ho 83 anni e non ci vedo bene. Prima o poi se non faranno presto qualcosa, cadrò dentro uno di questi fossi. Ma come si può lasciare una strada in queste condizioni per tutto questo tempo?».

Le altre strade

Ma se in via Mori possono ritenersi fortunati perché l’intervento è già programmato lo stesso non si può dire per i residenti di via XX Settembre e Garibaldi dove acciottolato e lastricato si stanno sgretolando sotto il flusso intenso di traffico, anche di camion che lì invece non dovrebbero nemmeno passare.

«Ho visto tanta gente cadere», dice Rosella Loi 65 anni mentre transita in piazza Santa Maria, «anche in viale Colombo ci sono buche,ma lì quando asfaltano? Gli anziani sono i più penalizzati. Dicono di uscire a piedi, ma se poi esci e ti rompi l’osso del collo non mi sembra una grande idea».

I grandi lastroni hanno lasciato spazio a un buco profondo proprio a pochi passi dal semaforo mentre le pietre dell’acciottolato si sfaldano e sotto le ruote delle auto schizzano lontano.

