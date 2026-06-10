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Serdiana.
11 giugno 2026 alle 00:31

«Tante responsabilità ma non le temo» 

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Un saluto ai dipendenti comunali e un giro in paese tra la gente che ha permesso alla sua lista “Serdiana Noa” di superare ampiamente il quorum del 40 per cento dei votanti e scongiurare il rischio commissariamento.

Alessia Puddu, prima sindaca della storia di Serdiana, guarda già al futuro: «Sento la responsabilità ma non temo la sfida. C’è tanto da fare. Cercheremo in tutti i modi di ricambiare la fiducia di chi ci ha sostenuto». In queste ore la neo eletta lavora alla composizione della Giunta, che terrà conto di due criteri: il rispetto del principio della parità di genere e il consenso ottenuto dai singoli consiglieri.

Tra i dodici in Consiglio comunale Efisio Tidu è il più votato con 188 preferenze seguito da Guido Brogi (119) e Roberto Pitzalis (95). Una volta composta la squadra ci saranno da affrontare alcune questioni spinose. A partire dalla gestione della discarica di Su Siccesu, per la quale nei mesi scorsi il Comune ha rinnovato la concessione per altri 8 anni a Ecoserdiana, e il progetto da 8,5 milioni di euro (fondi Pnrr) per un impianto di trattamento dei fanghi da depurazione che l’amministrazione uscente ha completamente modificato in sito di produzione di energia attraverso i rifiuti.

«Analizzeremo tutto con cura tenendo conto della volontà dei cittadini», ribadisce Puddu, L’ascolto, lo ripeto, sarà il nostro elemento distintivo». Tra le priorità del programma, la valorizzazione del territorio: «Pensiamo al parco di Sibiola, un gioiello incastonato tra vigneti e uliveti secolari dove si potrebbero organizzare spettacoli e iniziative culturali».

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