«Tante ragazze come me vittime di Ferrante» 

Probabilmente non la prima vittima, ma certo la prima a uscire allo scoperto. È Stefania Secci, 36 anni, originaria di Pula, la donna che ha dato il via alle segnalazioni che hanno portato alle indagini e poi all’arresto di Paolo Ferrante, titolare dell’agenzia Models italian academy di Corneliano d’Alba, e del suo assistente Daniele Ferrero. Il primo è in custodia cautelare nel carcere di Torino, il secondo ai domiciliari.

Le avances

Secci, giornalista e attivista contro la violenza di genere, con un passato da modella, ha iniziato a indagare sulle attività di Ferrante dopo aver subito lei stessa un abuso. Aveva iniziato a lavorare con l’agenzia a febbraio del 2023. Ad aprile dello stesso anno, durante una sessione fotografica per un brand di moda mare, si è ritrovata addosso le mani dell’uomo senza aver dato il consenso. Questo l’ha spinta ad abbandonare ogni legame con lui e a contattare altre modelle con cui aveva collaborato, per capire se fosse un modus operandi adottato altre volte: «Ho aperto il vaso di Pandora, ho trovato tante ragazze che testimoniavano situazioni sgradevoli e violenze», racconta Secci.

La denuncia

A gennaio è andata alla caserma dei carabinieri di Alba. «Uno dei motivi per cui le donne non denunciano è doversi confrontare con pregiudizi e non essere credute. Io invece sono stata ascoltata a fondo dal maresciallo Claudio Grosso e dal capitano Gabriele Santoro». A quel punto lei e altre ragazze decidono di unirsi e denunciano: a oggi sono cinque gli esposti per violenza sessuale e di gruppo in mano agli inquirenti. In due casi si sarebbero verificati rapporti non consensuali, almeno in uno sarebbe stato presente anche Ferrero. «Come ha dichiarato il procuratore capo di Asti, Biagio Mazzeo, ho paura che questa sia solo la punta dell’iceberg», continua Secci: «Spero che la notizia dell’arresto possa infondere coraggio nelle ragazze che non hanno fiducia nella giustizia e spingerle a denunciare gli abusi subiti».

Manipolazioni

Secondo la giornalista, Ferrante sapeva interfacciarsi bene con le donne che contattava per offrire un contratto, presentandosi con modi gentili e una buona dialettica, forte anche dell’immagine affidabile della sua agenzia. Grazie a questo sistema, sarebbero diversi i raggiri messi in atto per manipolare le vittime. Il più paradossale riguarda finti casting per partecipare a un cortometraggio contro la violenza sulle donne, in cui Ferrante avrebbe dovuto interpretare un personaggio maschile che abusa di una donna, interpretata ovviamente dalla modella contattata. Lo spot, millantava, sarebbe poi andato sulle reti nazionali, grazie a fantomatici contatti con Rai e Mediaset. Alcune ragazze avrebbero creduto alle sue parole e partecipato alle riprese, un mero tranello per esercitare veramente violenza. Si parla anche di clausole nei contratti che, se trasgredite, avrebbero comportato il pagamento di penali altissime, fino a quindicimila euro. Contratti, oltretutto, che in molti casi non sarebbero neanche stati pagati.

