Tante presenze per Filosofest 

Grande successo a Nuoro per la prima edizione del Filosofest, il festival di tre giorni dedicato alla filosofia dell’abitare e all’antropologia, allo spopolamento e al diritto a restare. Gli incontri si sono tenuti dal 16 ottobre a ieri all’auditorium Lilliu e hanno richiamato il pubblico nuorese che ha aperto un confronto a livello cittadino e territoriale tra laboratori con gli studenti, ricercatori, lezioni, tavole rotonde e dialoghi. «La partecipazione del pubblico e l’interesse che abbiamo registrato in questi giorni sono andati forse anche oltre le nostre aspettative - dice Amedeo Spagnuolo, ideatore del festival e presidente dell’associazione culturale “Semenes in su bentu”, organizzatrice della manifestazione -. Questo dimostra che Nuoro ha bisogno di cultura, ha voglia di cultura e sa rispondere quando le vengono offerte occasioni di incontro e di riflessione».

Tra gli obiettivi emergono quelli di carattere filosofico, ma anche quelli legati al confronto sull’attualità, sul futuro e sulle possibilità di rinascita per Nuoro e non solo. «Continuo a pensare che la rinascita di Nuoro debba essere culturale, ma anche economica e sociale, e che queste tre dimensioni non possano essere separate - precisa Spagnuolo -. La cultura non risolve da sola tutti i problemi, ma può contribuire a creare nuove energie, relazioni, opportunità. Può soprattutto restituire a una comunità la fiducia nel proprio futuro». Ora si pensa a una seconda edizione: la linea è sempre quella di rendere la filosofia “accessibile” e parte della quotidianità, fuori dagli ambienti accademici.

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