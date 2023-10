Tante occasioni, nessun gol: Olbia spuntata 

Olbia. Occhio ai dettagli: da ieri Leandro Greco ha ripreso a ripeterlo alla sua squadra come un mantra. Perché sono i dettagli ad aver condannato l’Olbia alla sconfitta domenica contro l’Ancona, a segno 1-0 al “Nespoli” alla 6ª giornata di Serie C.

Le occasioni

Con un tiro e mezzo in porta. Per occasioni create, infatti, quella sfida avrebbero dovuto vincerla i galluresi. E se così non è stato, è per quei benedetti dettagli. «Che fanno sì che il pallone finisca in rete anziché fuori, e che incidono in maniera netta sulle cose invisibili», ha sottolineato il tecnico romano nel post partita. Su questo tasto Greco ha ricominciato a battere alla ripresa degli allenamenti, anticipata di un giorno perché domani c’è la Coppa Italia a Sassari contro la Torres che in campionato, dove domina il girone B a punteggio pieno e a +10 sui bianchi, ha già rifilato ai Ragatzu e soci tre schiaffi a domicilio. «Al di là del valore del derby, sarà un appuntamento importante per dare continuità all’atteggiamento e alla mentalità sulla quale stiamo lavorando da luglio», ha spiegato l’allenatore dell’Olbia, il quale nella gestione del primo turno eliminatorio dovrà considerare che 4 giorni dopo la squadra sarà impegnata a Chiavari contro la Virtus Entella e che, con quattro giocatori infortunati, praticare il turnover per far rifiatare qualcuno sarà un’impresa.

Ranghi ridotti

Le assenze di Boganini, Mordini, Dessena e Zanchetta, quattro titolari, in una rosa non proprio ampia pesano il doppio. In più Greco a Chiavari dovrà fare a meno per squalifica di Corti, espulso con rosso diretto con i marchigiani. Pragmaticamente, però, l’ex Südtirol preferisce puntare sulle note positive. «Contro l’Ancona volevamo vincere e non ci siamo riusciti pur avendo creato i presupposti: volevamo creare più occasioni da gol e l’abbiamo fatto, così come abbiamo fatto la prestazione, ed è da questo che dobbiamo ripartire», ha spiegato. «Meritavamo di vincere: siamo stati solidi come in altre partite e se il pari ci sarebbe stato stretto la sconfitta fa rabbia, ma siccome non è figlia del caso dobbiamo ripartire dalle cose da migliorare». I famosi dettagli. «Non abbiamo concretizzato neanche un’occasione, e su questo martellerò tutta la settimana».

RIPRODUZIONE RISERVATA