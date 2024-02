Tante medaglie per i giovanissimi 

Nei giorni scorsi a Genova si è svolta la gara internazionale di jujitsu, dove hanno partecipato 22 nazioni con 506 atleti. La Sardegna era rappresentata dal gruppo dei ragazzi della Dojo Hiwashi Shinsei di San Giovanni Suergiu, accompagnati dalla coach Denise Pisu. I 9 giovanissimi atleti sardi si sono portati a casa 4 medaglie d'argento. Si tratta di Cristian Esu 12 anni di Piscinas, che peraltro pratica la disciplina solo da un anno, Giuseppe Satta 15 anni, di Tratalias e dei fratelli gemelli Luca e Marco Iolo 14 anni di Carbonia. «Grazie ai risultati ottenuti in questa competizione – dice Denise Pisu - alcuni dei nostri atleti sono in lista, saranno convocati per i prossimi Europei Giovanili che si terranno ad aprile in Romania». Lorena Fadda, mamma di Cristian Esu ricorda che «gli avversari erano fortissimi, mio figlio ha gareggiato con un ragazzo ucraino, emozione doppia». (m. g. p.)

