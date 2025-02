Tante luci, un inno alla legalità  

Tantissima gente trasforma la manifestazione contro le intimidazioni in un inno univoco alla legalità. Siniscola ieri pomeriggio si è raccolta in un lungo momento di riflessione per ribadire, in risposta agli attentati che nelle ultime settimane hanno scosso la comunità, il proprio sdegno verso le logiche di ogni forma di violenza e di vicinanza verso le vittime degli attentatori. Oltre agli amministratori locali hanno preso parte ad una fiaccolata promossa dai consiglieri comunali della cittadina, tanti rappresentanti delle istituzioni del territorio, della Chiesa, del mondo culturale e politico arrivati anche dai centri limitrofi.

Le istituzioni

Presente la governatrice Alessandra Todde: «Sono qui - ha detto - perché si senta forte e chiara la voce della Regione e delle istituzioni. Siniscola non è solo». C’erano anche i deputati Pietro Pittalis («solidarietà ferma e convinta, condanna di questi atti criminali. Ho chiesto al ministro Piantedosi misure idonne contro la violenza») ed Emiliano Fenu, il consigliere regionale Franco Mula e tante altre personalità. «Questa grande folla fa da specchio al nostro sentimento di sdegno e di preoccupazione - ha dichiarato il sindaco Gian Luigi Farris - come amministratori pensiamo di farci portavoce della piena solidarietà dell’intera nostra comunità verso le vittime delle intimidazioni. Spero che questa catena di atti insensati si interrompa subito perché Siniscola non merita una pubblicità negativa che è anche dannosa per la sua immagine». La Prefetta di Nuoro Alessandra Nigro in un comunicato ha rinnovato la sua vicinanza agli amministratori e all’intera cittadinanza, assicurando “massimo impegno unitamente alle Forze di dell’Ordine che, coordinate dalla Procura della Repubblica di Nuoro, sono impegnate pure in serrate indagini». Sstiamo vivendo un momento drammatico - è stato il commento di Lorenzo Pau ex sindaco e attuale consigliere di minoranza -. È necessario risvegliare le coscienze delle gente affinché si esca da questo tunnel di paura e violenza». Anche la commissaria della Zir ha voluto dare un segno di vicinanza all’intera popolazione: «Siniscola non può restare ostaggio di pochissimi malviventi - ha dichiarato Pietrina Lecca - auspico che chi commette questi gesti destabilizzanti venga assicurato presto alla giustizia e che la stragrande maggioranza della popolazione, gente onesta e laboriosa, ritrovi la serenità perduta».

Aula a cielo aperto

La manifestazione ha preso il via con il Consiglio comunale cittadino, convocato in sessione straordinaria all’aperto. Poi da piazza Migliorisi si è mosso un lungo corteo che dopo aver percorso via Roma, via Gramsci e via Sassari si è nuovamente radunato in piazza del mercato. Una fiaccolata carica di simbolismo a dimostrazione della decisa reazione dell’opinione pubblica. Ogni fiaccola accesa, illuminando la notte siniscolese, è stata un messaggio di rigetto verso ogni forma di violenza.