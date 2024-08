Tante firme per dire no a Mistral 

Per ribadire un inequivocabile No al parco eolico sul mare denominato “Mistral” si mobilita la comunità del Montiferru che prende come puntodi riferimento le borgate marine di Cuglieri.

Mobilitazione

Parte una raccolta di firme lanciata dal Comitato spontaneo dei cittadini denominato “Ajò, stop devastazione” nato a fine luglio nella località balneare di S’Archittu, in occasione della prima protesta. Si tratta delle sottoscrizioni necessarie per presentare osservazioni e una ferma opposizione al Ministero dell’Ambiente. Un progetto gravemente impattante, quello previsto al largo della costa del Sinis e della Planargia, nello specchio di mare compreso tra Capo Mannu, Capo Marrargiu di Bosa e le borgate marine cuglieritane.

Il paesaggio

«Rovinerebbe il paesaggio naturale, sfigurando la vista mozzafiato che si gode dalle coste, un danno d’immagine che si ripercuoterebbe in prima battuta sull’economia del turismo», spiega il presidente del comitato Roberto Lacedra. Mistral è stato presentato dalla spagnola Acciona su 309 chilometri quadrati di mare, con 32 aero-generatori galleggianti alti 355 metri, a distanze comprese tra 35 e 55 chilometri dalla riva, posizionati su un fondale che varia dai 250 ai 1350 metri, con una potenza massima complessiva di 480 MegaWatt.

«Abbiamo avviato un’attività di informazione e sensibilizzazione con la raccolta delle adesioni in gran parte della costa interessata – prosegue il presidente Lacedra –. Per aderire è possibile recarsi nei punti di raccolta firme muniti di documento d’identità».

I presidi si possono trovare nella marina di Putzu Idu, nelle località di Torre del Pozzo, S’Archittu e Santa Caterina, a Cuglieri, Porto Alabe e Bosa. Entro mercoledì 4 settembre dovranno essere presentate le osservazioni al Ministero, pertanto le schede con le firme saranno ritirate alcuni giorni prima.

