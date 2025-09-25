Tante fiaccole per Cinzia nella notte del dolore 

«La tragedia di Cinzia ci colpisce profondamente e scuote le nostre coscienze e ci chiama ad una responsabilità comune. Non possiamo accettare che tutto questo accada come se fosse inevitabile, lo dobbiamo a lei e a tutte le vittime della violenza, del sopruso, della prepotenza, dell’annebbiamento delle menti». Parole di don Pietro Denicu, parroco della cattedrale di Sant’Antonio Abate, pronunciate dall’altare della chiesa del Santo Crocifisso, davanti ai genitori in lacrime, il padre Renato e la mamma Diana con la sorella Carlotta.

Luci contro la violenza

Un momento di riflessione prima della fiaccolata, un corteo silenzioso di luci, un fiume di persone per opporsi all’oscurità della violenza, in una comunità ancora sotto choc per la tragica morte di Cinzia Pinna, la 33enne di Castelsardo uccisa dall’imprenditore del vino, l’arzachenese Emanuele Ragnedda, reo confesso dell’omicidio. Una folla immensa, con la sindaca Maria Lucia Tirotto, ha deciso di reagire all’orrore con una fiaccolata che ha attraversato via Nazionale prima di giungere fino alla piazza del Novecentenario. Sullo sfondo il Castello dei Doria illuminato di rosso. «Mentre la notte travolge la nostra città il dolore schiaccia i cuori», ha aggiunto nel suo lungo discorso don Denicu. «Vogliamo che la luce riscaldi e illumini il nostro cammino, in questo momento in cui è importante condividere non il dolore, senza smettere di cercare vie di cambiamento. Non possiamo abituarci a queste notizie e ogni volta che una donna viene uccisa per mano di un uomo e l’intera società a fallire». Per il sacerdote «questo silenzio eclatante nel percorrere le vie della città, fa più rumore di ogni cosa, è il segno di una comunità che sa stringersi attorno ad una famiglia spezzata dal dolore».

Le amiche

Un paese ammutolito che ancora non si è risvegliato dall’incubo. «La conoscevano tutti, frequentava i locali del centro e credo sia rimasta vittima della sua troppa ingenuità», dice Maria Francesca Pinna, una sua cara amica. «Si fidava troppo di chi non le ha mostrato di volerle bene - aggiunge - era una persona gioviale, andava spesso fuori città per lavoro nella stagione estiva e poi rientrava, così come abbiamo atteso che tornasse anche questa volta, ci spettavamo che mi dicesse "ehi sono tornata non mi dai un bacio?”». Invece quella sera, l’11 settembre, ha incontrato il suo carnefice. «Non meritava di morire così, era buona e gentile, solo qualche comportamento stravagante ma niente di pesante, non faceva male a nessuno. Abbiamo pensato ad un allontanamento volontario non certo ad un tragico epilogo. Siamo rimasti spiazzati», è il commento triste di Luca Secchi. «È stata una mia allieva quasi dieci anni fa, ma è come se non fosse mai andata via. Una vicenda che ancora non mi sembra reale. La sua perdita ha lasciato un vuoto enorme, una ragazza così giovane e solare, amata da tutti, che aveva ancora tanta vita davanti», ha aggiunto il suo ex istruttore di palestra, Renato Sedda. Al coro contro la violenza si è unita anche l’associazione Prospettiva donna centro antiviolenza di Olbia: «Ancora una volta un uomo che si arroga il diritto di togliere la libertà e la vita di una donna. Un colpo terribile al cuore di tutte noi operatrici che tutti i giorni siamo in prima linea nell’accogliere le sopravvissute alla violenza maschile».

