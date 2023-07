«Tante endorfine, non bruciamole in caldo e ingorghi» 

La risposta al quesito richiede le conoscenze di uno specialista. Eccoli entrambi: dopo aver trascorso una domenica imbottigliati in auto verso le località di mare (compreso l’ingorgo al ritorno), aver cercato a lungo un parcheggio in sosta vietata, essere stati sotto un sole più implacabile del fisco e aver speso uno stipendio per noleggiare ombrellone e sdraio, di quanti giorni di lavoro (purché con l’aria condizionata) si ha bisogno per riprendersi? Patrizio Anedda, psichiatra e psicoterapeuta, ridacchia e sta al gioco: «Certo, le endorfine procurate dalla giornata di libertà e di mare, rischi di giocartele con i sacrifici che fai per conquistarle. Diciamo che dopo otto ore in spiaggia a 50 gradi al sole, servono due giorni di ufficio per rimettersi in sesto. Oppure tre, se la spiaggia era lontana».

Lo stress più grande, spiega lo psichiatra, è quello che deriva dalle aspettative deluse: «Immaginiamo sempre magnifiche giornate di sole e mare, ma poi se la realtà è fatta di calca, sole rovente, parcheggio che non c’è e code nelle strade, e quindi fantozziana, le endorfine le troveremo tornando al lavoro. Non a caso», conclude Anedda, «sono sempre di più i cagliaritani che nelle domeniche d’estate non vanno al mare: vuoi mettere con la pace relativa che si trova in spiaggia il lunedì?». (l. a.)

