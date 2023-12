Tante donne ai seggi 

A girare per i seggi allestiti per le elezioni presidenziali in Egitto, svolte tra il 10 e il 12 dicembre, sembrava a tratti che non ci fossero che donne. A testimoniare la loro presenza a queste elezioni anticipate molte immagini sui media e post sui social che hanno anche rivelato qualche episodio curioso. Una donna incinta è stata colta dalle doglie mentre era in fila per votare. «Le donne, ancora una volta - scrive Egypt Today - stanno prendendo l’iniziativa».