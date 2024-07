Tante croci in sella alle due ruote 

In un clima di grande tristezza, ieri pomeriggio Dorgali ha dato l’ultimo saluto a Giuseppe Gometz, il centauro, padre di due figli, che ha perso la vita in un tragico incidente alle porte del paese. Nella chiesa di Santa Caterina, stracolma di fedeli, il parroco don Gianfranco Nieddu ha presieduto la messa concelebrata da don Filippo Fancello e don Piero Mula. Presente anche il diacono Alessandro Mesina. Parenti, amici e conoscenti si sono stretti al dolore della famiglia Gometz che già in passato era stata segnata da una tragedia simile a quella dell’alba di domenica. Uno zio di Giuseppe, decenni fa, era morto in sella a una moto. Lui stesso a novembre era scampato a un bruttissimo incidente con la sua potente moto. Aveva appena superato le conseguenze di quella caduta e la sua passione irrefrenabile per le due ruote lo aveva rimesso in sella.

In chiesa

«In questi momenti difficili - ha detto don Nieddu - sono tanti i perché che rivolgiamo a Dio. Ma è nella fede in Lui che si può trovare la forza per superare il dolore che è della famiglia di Giuseppe ma anche della comunità. Per noi il momento della morte anche se doloroso diventa la via e la speranza di poter contemplare il suo volto per l’eternità».

I precedenti

Quella di due giorni fa è stata una delle tante tragedie che negli anni hanno segnato il mondo delle due ruote dorgalese, con tante croci disseminate lungo le strade del centro ai piedi di Monte Bardia. Ebbrezza della velocità lungo tortuosi tracciati, situazioni di pericolo impreviste o guasti meccanici. Un mix che, accompagnato spesso dalla potenza dei motori, si trasforma in tragedia. L’ultima domenica, quando Gometz, di rientro da Cala Gonone, ha perso il controllo della moto sbattendo contro un muro di rocce.

RIPRODUZIONE RISERVATA