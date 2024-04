Tanta voglia di sport ma gli impianti sono da adeguare 

Assemini ama lo sport: scuola media più sportiva della Sardegna (“Pascoli-Nivola”, riconoscimento ottenuto nell’anno scolastico scorso), oltre 30 associazioni sportive registrate, migliaia di tesserate e tesserati che quotidianamente praticano varie discipline. A calcio, pallavolo, basket, tennis, atletica, danza, arti marziali, Ocr, softair, golf, agility dog, pattinaggio, bocce, si uniscono le palestre e le forme spontanee quali camminata, corsa e ciclismo, i cui praticanti colorano di sport piste e strade dall’alba a sera. Ma a tanta passione corrisponde un’adeguata impiantistica?

«Ho difficoltà a ricordare l’esatto numero delle tessere sportive, e questa è una gran bella notizia», afferma l’assessore allo sport Francesco Murtas: «Lo sport crea comunità, migliora la salute e muove l’economia. Bisogna dare merito a tutte le società sportive di Assemini: operano con entusiasmo, spesso in condizioni di difficoltà per penuria e inadeguatezza di impianti rispetto sia al numero di praticanti che alle necessità specifiche delle categorie superiori».

Le necessità

Effettivamente i nove impianti sportivi asseminesi (Santa Lucia, Santa Maria, bocciodromo, palazzetto dello sport, pattinodromo, piscina, impianti di via Coghinas, di tennis, di calcio in via Oslo, in aggiunta alle tre palestre scolastiche) sono insufficienti a rispondere alle esigenze delle associazioni sportive. Lo sa il calcio, che deve ancora fare i conti con la penuria di campi per tutti, e lo sa ancora meglio la pallavolo femminile che nonostante i ragguardevoli risultati (la prima divisione sempre più vicina), ancora non ha un impianto adeguato a ospitare atlete e pubblico.

«Abbiamo tante associazioni sportive – ragiona Niside Muscas, consigliera di minoranza – ma le strutture sono vecchie, inadeguate o peggio, chiuse (la piscina). Rispondendo a una mia interrogazione in merito, l’assessore aveva promesso di intervenire sulle palestre scolastiche e sul certificato antincendio, tuttavia a oggi, dopo quasi un anno, sembra che non ci siano progressi significativi».

«Eredità pesante»

«Seguo tutti gli impianti e ho provveduto a fare una ricognizione globale per avere chiaro il quadro», risponde Murtas: «Ereditare uno status quo è sempre vincolante e limitante. L’impiantistica sportiva ha oggettive criticità: strutture fuori norma, insostenibili costi di gestione, problemi funzionali o strutturali». Vengono in mente le tribune del palazzetto dello sport dove si può ammirare il basket da uno solo dei lati corti del campo, gli esorbitanti costi di gestione della piscina (sempre chiusa) o le temperature (rigide o infernali) di altre strutture. Soluzioni?

«L’obiettivo del mio assessorato per il 2024 è concreto: nessun proclama irrealistico», prosegue l’assessore: «Mi impegno, da sportivo, a rendere efficienti tutti gli impianti già attivi. Sarebbe uno spreco di risorse non farlo. È stato già incaricato un tecnico per i certificati antincendio ed è in corso uno studio per l’efficientamento dell’esistente in collaborazione coi servizi tecnologici. Spenderemo il necessario. La cifra dipenderà dalle relazioni su ciascuna struttura. Il 2024 però vedrà chiuso il capitolo inefficienza degli impianti sportivi».

Un obiettivo ambizioso che fa ben sperare anche per la soluzione di tre situazioni incresciose: piscina comunale, ex tensostruttura di Santa Lucia e padel di via Oslo.

I fronti “caldi”

«Per la piscina – dice Murtas – sono in corso due stime: quella preliminare (costi per ristrutturare) e quella sui costi di gestione, finora risultati antieconomici, forse per un difetto di progettazione. Troveremo soluzioni adeguate: la fretta porta solo a scelte-tampone che periodicamente danno problemi o peggio. Vogliamo riutilizzarla in modo razionale e con soluzioni definitive che sviluppino tutto il potenziale dell’impianto (palestra e campi da squash). È interessata la Federnuoto: ci stiamo lavorando con serietà».

A monte della chiusura dei campi di via Oslo invece ci sarebbe un mancato studio sull’impatto acustico del padel. «Stiamo cercando di risolvere il problema originario: sono al vaglio soluzioni che riducano l'inquinamento acustico», afferma Murtas.

Chiusa anche la tensostruttura di Santa Lucia, un’incompiuta degli anni ‘90 protagonista di un contenzioso tra l’ex gestore e il Comune per l’agibilità mai arrivata di parte dell’impianto.

Ex Angy village

«A settembre riaprirà il campo di calcio a 5 nell’ex Angy village grazie alla ristrutturazione in capo ai servizi tecnologici», aggiunge Francesco Murtas: «Sarà nominato un tecnico che verifichi la fattibilità di ristrutturazione e messa a norma. In caso di parere negativo (per antieconomicità), dovremmo valutare altre opzioni».

Un 2024 sicuramente impegnativo per l’assessore, che però pensa anche al futuro: «Nel 2025 – conclude Murtas – vorremmo dedicarci al nuovo palazzetto, un impianto polifunzionale capace di essere un’eccellenza per lo sport asseminese». La maratona è appena cominciata.

