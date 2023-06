Tanta voglia di romanticismo per le notti sul piccolo schermo 

Storie d’amore alla deriva, relazioni turbolente, amicizie indissolubili o complicate e tradimenti di ogni tipo all’orizzonte. L’estate porta con sé anche la voglia di leggerezza quando ci si siede davanti alla tv o a un pc con un cucchiaio e una vaschetta di gelato tra le mani o un bicchiere di vino ghiacciato. Ecco perché nelle piattaforme di streaming abbondano i titoli di serie televisive votate alla spensieratezza.

And just like that...

Potevano dunque mancare Carrie, Miranda e Charlotte? “And Just Like That…” è arrivata ieri su Sky e Now con la sua seconda stagione. Il nuovo capitolo del cult Hbo “Sex and the City” creato da Michael Patrick King arriva dopo una scorpacciata delle sei stagioni riproposte da Sky dal 18 giugno: con Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon e Kristin Davis e l’annunciato, e perciò attesissimo, cameo di Kim Catrall nei panni di Samantha. Assente, tra le polemiche, nella prima stagione, l’attrice ritorna per un’apparizione fugace, girata separatamente dal resto del cast, che è stata definita nostalgica e gioiosa. Cosa accade alle protagoniste, ormai cinquantenni, 25 anni dopo la prima puntata di Sex and the City? Nella vita di Carrie ritroviamo il suo storico ex fidanzato Aidan, interpretato da John Corbett dopo l’improvvisa e tragica scomparsa di Mr. Big (Chris Noth) e la sua nuova passione per i podcast, mentre Miranda che ha mollato il marito Steve (David Eigenberg) e che ora sta con la cabarettista Che (Sara Ramirez), trasferitasi a Los Angeles, affronta nuove turbolenze nella fresca relazione. Charlotte valuta un’offerta di lavoro giunta da Victor Garber (“Alias”), una delle nuove aggiunte al cast con Oliver Hudson (“Le regole dell’amore”) e Gary Dourdon (“CSI”).

Valeria

Potrebbe essere arrivata al capolinea con la terza stagione la serie romantica “Valeria” con Diana Gómez, su Netflix. Considerata la risposta spagnola a “Sex and the City”, con record di ascolti per la tv iberica, vede protagonista l’attrice che ne “La casa di carta” impersona il personaggio di Tatiana, la moglie di Berlino. Sullo sfondo una Madrid frenetica che diventa protagonista come New York lo è insieme a Carrie, Miranda, Charlotte e Samantha. E c’è anche un altro legame tra le due serie: entrambe le storie arrivano dalle pagine di un romanzo. In questo caso “Nei panni di Valeria”, della scrittrice spagnola Elísabet Benavent, conosciuta come Betacoqueta (classe 1984) e che nel suo Paese ha venduto un milione di copie (è stata tradotta in moltissime nazioni, Italia compresa), racconta proprio le vicende di una autrice in crisi creativa e delle sue inseparabili amiche, tutte trentenni, Carmen (Silma López), Lola (Paula Malia) e Nerea (Teresa Riott), tra gelosie, infedeltà, segreti e aspettative per il futuro.

L’estate nei tuoi occhi

Chissà se Jeremiah Fisher (Gavin Casalegno) avrà trovato pace, se si sarà arreso davanti alla relazione della sua amata Belly Conklin (Lola Tang) con il fratello Conrad (Christopher Briney). Prime Video ha annunciato la seconda attesissima stagione della serie “L’estate nei tuoi occhi”. Bisognerà attendere fino al 14 luglio per scoprire se gli autori si sono attenuti ai romanzi che hanno ispirato la storia, una fortunata trilogia scritta da Jenny Han (autrice anche di “Tutte le volte che ho scritto ti amo”, diventato materiali per tre film targati Netflix). Stando all’autrice, che è anche sceneggiatrice, la sfida tra Conrad e Jeremiah per conquistare il cuore di Belly è ancora aperta. Stavolta è stato saccheggiato il secondo libro della trilogia di Han (“It’s Not Summer Without You”). Belly non vede l’ora di ritornare a Cousins Beach, nella casa dell’amica della mamma. Ma non è certa che l’estate sarà sempre la stessa: Conrad e Jeremiah continuano a litigare per il suo amore, Susannah, madre dei fratelli Fisher, dovrà fare ancora i conti con il cancro.Non ci sono situazioni estreme di disagio giovanile o di trasgressione, ma solo una storia di vacanze, di famiglie alle prese con situazioni molto comuni.

