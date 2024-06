Tanta Spagna, l’Italia schiacciata 

Italia 0

Italia (4-2-3-1) : Donnarumma 7,5, Di Lorenzo 4, Bastoni 5, Calafiori 5,5, Dimarco 5; Barella 5, Jorginho 4 (1' st Cristante 5), Frattesi 4,5 (1' st Cambiaso 5), Chiesa 5 (19' st Zaccagni 5), Scamacca 5 (19' st Retegui sv), Pellegrini 5,5 (37' st Raspadori sv). In panchina Vicario, Meret, Buongiorno, Gatti, Mancini, Darmian, Bellanova, Folorunsho, Fagioli, El Shaarawy. All. Spalletti 5.

Spagna (4-3-3) : Unai Simon 6, Carvajal 6,5, Le Normand 6,5, Laporte 6,5, Cucurella 7; Fabian Ruiz 7,5 (49' st Merino 6), Rodri 7, Pedri 7 (26' st Baena sv), Yamal 7 (26' st Torres sv), Morata 7 (33' st Oyarzabal sv), Williams 8 (33' st Pérez sv). In panchina Raya, Olmo, Grimaldo, Remiro, Nacho, Zubimendi, Navas, López, Vivian, Joselu. All. De La Fuente 8.

Arbitro : Slavko Vinčić (Slovenia) 5,5.

Reti : 10' st autorete Calafiori.

Note : angoli 5 a 2 per la Spagna, recupero 2' e 4', ammoniti Donnarumma, Rodri, Cristante, Le Normand, Carvajal.

Gelsenkirchen. Un'immensa Spagna, che vola sulle ali di Nico Williams e Yamal, spazza via un'Italia brutta e rinunciataria. Dopo un primo tempo totalmente dominato dalla Roja che non segna solo per sfortuna e per la bravura di Donnarumma, nella ripresa la Nazionale di De la Fuente passa meritatamente in vantaggio su autogol di Calafiori e sfiora il raddoppio a ripetizione prendendosi anche il centrocampo con un Fabian Ruiz da applausi e i soliti Pedri e Rodri imprendibili. Per gli azzurri da dimenticare le prove di Scamacca e Chiesa, impalpabili, e Jorginho e Di Lorenzo al rallentatore. Finisce così con un 1-0 di misura che sta stretto alle Furie Rosse e non dà l'idea della sottomissione degli azzurri, ma porta già agli ottavi da prima del gruppo B la selezione iberica.

Spalletti e i suoi dovranno giocarsi ora il pass per gli ottavi con la Croazia a Lipsia il 24 giugno. Spalletti conferma gli stessi undici che hanno battuto l'Albania, per la Spagna c’è Laporte in difesa (problemi muscolari per Nacho). Davanti a re Felipe in tribuna ad assistere alla Roja all'Arena AufSchalke di Gelsenkirchen, è furioso l'avvio della Spagna che sfiora dopo soli due minuti l'1-0: sfonda sulla sinistra Nico Williams, cross dentro l'area piccola che trova Pedri, colpo di testa sotto la traversa sul quale è bravissimo Donnarumma ad alzare in corner. Gli azzurri provano a farsi vedere in contropiede con Scamacca ma è la Spagna ancora pericolosissima di testa con Williams. Il copione del match vede la continua spinta ad alta intensità delle Furie Rosse con un'Italia sotto pressione che tenta di alleggerire con qualche contropiede vecchia maniera. Donnarumma salva la sua porta prima su Morata da due passi e poi su una fucilata di Fabian Ruiz alzata sopra la traversa con un colpo di reni d'autore. Le ripartenze degli azzurri non fanno paura, sulle fasce la Spagna è padrona con Williams e Yamal imprendibili. Il gol spagnolo non arriva per qualche leziosità di troppo. Nel finale di primo tempo ci prova Chiesa ma il risultato non cambia.

La ripresa

Spalletti prova a correre ai ripari: escono Frattesi e Jorginho per Cambiaso e Cristante, subito ammonito per un fallo duro su Rodri. Il copione non cambia con la Spagna in continua pressione sugli gli azzurri che a stento con Scamacca e Chiesa mettono la testa nella metà campo avversaria. Il gol della Roja è nell'aria e arriva su autogol il meritato vantaggio degli spagnoli: cross dalla sinistra di Nico Williams, Donnarumma devia su Calafiori che la devia nella propria porta. Ma la Spagna non rallenta, anzi: è ancora Donnarumma a salvare su Morata. Spalletti inserisce Retegui al posto di uno Scamacca mai in partita e Zaccagni per un Chiesa anonimo. Con i nuovi innesti gli azzurri appaiono più vivi e arriva una buona occasione con Retegui, cross di Cristante. Poi Williams prende la traversa da lontano, ma la partita resta aperta con gli azzurri che ci provano nel finale, ma ormai è troppo tardi e la festa è tutta per la Roja.

