«Tanta solidarietà, spero nel futuro» 

In quell’attività, aperta oltre tre anni fa in via Boccherini, avevano investito tutto insieme alla moglie Amalia. «Era il sogno della mia vita, avere una pizzeria tutta mia dopo anni alle dipendenze di altri», racconta con la voce rotta dalla commozione Stefano Porru, 32 anni, pizzaiolo e titolare del locale aperto in città a settembre del 2019, l’Albachiara, e da ieri ufficialmente chiuso. «Prima il Covid, poi i rincari in bolletta, ho accumulato troppi debiti», dice, «ora cercherò di risollevarmi lavorando in qualche pizzeria come dipendente». Con la speranza di mettere da parte qualche soldo e poter riaprire la sua attività, prima o poi. «Ci voglio ancora sperare», confida.

Iniziato da zero

Lui e Amalia ricordano ancora quell’inaugurazione fatta poco più di tre anni fa in centro. «Siamo partiti da zero, iniziando con una media di sessanta pizze al giorno, numero che raddoppiava nel fine settimana», racconta il pizzaiolo. «Siamo cresciuti pian piano, ci siamo fatti conoscere, ma dopo sei mesi sono arrivate le prime restrizioni anticontagio per via della pandemia». Pizzeria chiusa, e nessun aiuto da parte del governo. «L’attività era a nome di mia moglie, lei ha uno stipendio fisso che percepisce da un altro lavoro quindi non ci spettava nessun contributo», precisa il 32enne. «Da marzo 2020 abbiamo accumulato non pochi debiti che siamo riusciti a pagare lo scorso anno dopo la ripresa delle attività, ma alla stangata dei rincari non abbiamo retto».

Senza tregua

L’incubo bollette degli ultimi mesi è stato la mazzata finale. «Da giugno in poi non abbiamo avuto tregua, ci sono arrivati pagamenti per l’energia elettrica da 1.500 euro al mese, solo ad ottobre 900 euro», spiega, «a fronte dei 400 al massimo che pagavamo prima». Una situazione insostenibile che ha costretto i titolari del locale ad aumentare il costo delle pizze di 50 centesimi. «Ma di più non ce la sentiamo di farle pagare, abbiamo preferito chiude anziché far lievitare i prezzi a carico dei clienti», ammette Stefano Porru.