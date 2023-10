Tanta Sardegna alla Festa di Roma con Ivana Gloria e Carolina Melis e le lotte sociali di Peter Marcias 

Saranno tre i film Made in Sardegna che arriveranno a Roma in occasione delle nuove edizioni della Festa del Cinema di Roma e di Alice nella città, sezione parallela della manifestazione, dedicata ai giovani, al talento e agli esordi nella settima arte: il nuovo documentario del prolifico regista sardo Peter Marcias su un secolo di lotte per il lavoro in selezione ufficiale al festival; l’opera prima di Ivana Gloria sul mito ovidiano di Dafne in apertura di Alice nella Città e un corto di animazione di Carolina Melis sui nostri ulivi millenari e la storia della Sardegna come evento speciale ad Alice nella Città. Vediamoli insieme.

“Uomini in marcia” è il nuovo film di Peter Marcias che debutterà in anteprima mondiale alla diciottesima edizione della Festa del Cinema di Roma all’Auditorium Parco della Musica. Un film importante che raccoglie cento anni di lotte per il lavoro in Italia. Uno sguardo indietro, al recente passato, per marciare insieme a chi ha combattuto e difeso un diritto, vitale e fondamentale, oggi sempre più negato e svilito nel suo significato etico: quello al lavoro e alla sua dignità. Voci di lotta, interviste, riflessioni vibrano nel magma fluttuante delle immagini di repertorio, a ricordarci che la storia siamo noi.

È la natura l’unico luogo sicuro di Maia, protagonista del film “Clorofilla”, opera prima di Ivana Gloria, che verrà presentata in Concorso nel Panorama Italia della Selezione ufficiale di Alice nella città. Il film adatta il mito ovidiano di Dafne attraverso la metamorfosi di Maia, ragazza di città dal sangue e dai capelli verdi, con fiori indaco che le crescono in testa. Teo è il giovane che vive da solo nel suo casale immerso in un aranceto. Le due solitudini si incontrano, si mescolano e si comprendono. Le pietre che suonano di Pinuccio Sciola sono la “linfa sonora” che attraversa tutto il lavoro.

Anche “S’Ozzastru - The millennial tree” è stato selezionato nella sezione Alice nella città. Una storia epica che racconta il rapporto conflittuale tra natura e umanità, che fa riflettere sull’importanza della sostenibilità ambientale.

