Tanta paura ma pochi danni per la grandinata 

Gli agricoltori tirano un sospiro di sollievo. Il giorno dopo la violenta grandinata che si è abbattuta su Dolianova e gli altri paesi del circondario il sole è tornato a splendere sul un cielo terso. Nessun danno rilevante alle colture. Tra gli addetti ai lavori le facce sono sorridenti dopo i sopralluoghi effettuati di primo mattino nelle campagne.

C’è chi parla di pericolo scampato ma nessuno, però, dimentica i momenti di forte apprensione vissuti nel pomeriggio di martedì scorso quando sulle colline del Parteolla si è rovesciata all’improvviso una quantità impressionante di grandine. Un fenomeno del tutto simile a quello che lo scorso 4 aprile causò danni ingenti a vigneti, frutteti e colture orticole con conseguente dichiarazione dello stato di calamità da parte dei Comuni di Barrali e Donori . «È una situazione che si sta ripetendo troppo spesso - commenta l’assessore all’Agricoltura di Dolianova Chicco Fenu - per fortuna questa volta la grandine è arrivata nel periodo di riposo colturale per vigneti e uliveti. La gemmazione delle viti non è ancora iniziata e tanto meno la fioritura degli ulivi. In Comune questa mattina non è arrivata nessuna segnalazione di danni». Situazione analoga a Donori, Serdiana e Soleminis dove la grandine caduta per circa un quarto d’ora ha imbiancato le strade urbane e le campagne. Qualche piccolo problema per gli ortaggi e gli agrumeti dove la grandine ha solo intaccato la scorza di arance e limoni senza pregiudicare il prodotto.

