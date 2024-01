«Tanta gente tra i box, abbiamo lavorato bene» 

Aria di crisi? Non sotto le feste. Mandare avanti l’illustre tradizione del cenone di Natale e Capodanno pare essere tra le priorità dei cagliaritani, tanto che hanno chiuso un occhio di fronte ai prezzi proibitivi del cibo e si sono fiondati ai banconi dei mercati per assicurarsi qualità ed eccellenza su tavola. Ventidue euro al chilo per il maialetto, 90 per i gamberoni e fino a 18 euro per l’agnello, eppure al mercato civico di via Quirra è andato tutto a ruba: i costi alti sembrano non aver impaurito gli acquirenti che, anzi, si sono adattati pur di non rinunciare alle prelibatezze sarde. «Abbiamo comprato sia maialetto sia agnello, e pure i gamberoni. Almeno per le feste non vogliamo farci mancare niente», sorride Paola Podda. «Badiamo alle spese tutto l’anno, per le festività ci piace mangiare bene», conferma Ignazio Spiga.

In via Quirra

Dai banconi le feste sono promosse, anche se non manca qualche disappunto. «Siamo soddisfatti, un buon Natale, ma l’incasso non coprirà tutte le spese annuali che dobbiamo affrontare», analizza Maurizio Aru dal box macelleria. «Ci sono molti posteggi chiusi qui in via Quirra, quindi chi è rimasto aperto ha lavorato bene: abbiamo venduto e non ci possiamo lamentare», spiega Fedele Tidu dal banco macelleria. «La gente, nonostante si sia lamentata della crisi e dei costi alti, alla fine si è riversata su prodotti che hanno prezzi assai superiori rispetto alla carne equina, su cui abbiamo avuto un calo di vendite notevole», riflette Sergio Medas, rappresentante del Comitato operatori del Mercatodi via Quirra.

A Santa Chiara

È giunto il momento di tirare le somme sul periodo festivo anche per il mercato civico di Santa Chiara, in piazza Yenne. Più piccolo e con meno posteggi, ma ugualmente un punto di riferimento per il centro della città, per cittadini e turisti. Anche a Santa Chiara le feste sembrano aver accontentato tutti e dietro i banconi si respira aria di soddisfazione. «Siamo molti contenti, per Capodanno al ristorante abbiamo preparato un menù popolare, senza costi proibitivi, puntiamo sulla cucina popolare. È stato un mese produttivo sotto il profilo economico e per l’affluenza della gente. Stiamo mettendo in piedi la riqualificazione del mercato civico di Santa Chiara, perché è un po' abbandonato. Per il resto ormai non ci nutriamo più di quattrini, ma di complimenti», ironizza Claudio Ara, responsabile del ristorante “Condividiamo” del mercato di Santa Chiara.«Io non mi lamento, ho lavorato bene anche grazie ai tanti ordini da parte dei miei clienti storici, sono qui da più di quarant’anni. Purtroppo il mercato è piuttosto trascurato, si potrebbe fare molto di più», sottolinea Lorenzo Strazzera della pescheria.

Le festività hanno quindi portato un po’ di serenità anche nei mercati civici di Cagliari, dove gli operatori si augurano che non si tratti solo di un periodo, bensì dell’inizio di un anno fortunato e produttivo.

