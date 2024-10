Tanta droga e alcol  dietro la morte Liam James Payne 

Sesso, droga e alcol. Una follia da girone dantesco ha accompagnato le ultime ore di vita della pop star britannica Liam James Payne, ex membro del gruppo One Direction, precipitato dal terzo piano dell’Hotel Casa Sur, nel quartiere di Palermo, a Buenos Aires. E mentre negli Stati Uniti sui social infuriano indignazione e polemiche per la decisione del sito di gossip Tmz di pubblicare le foto del corpo privo di vita della star, emerge che la compagna, Kate Cassidy, l'aveva lasciato solo nella capitale argentina.

Forse il motivo scatenante del delirio psichedelico del musicista di 31 anni, che solo poche ore prima di morire aveva pubblicato sul suo profilo Snapchat foto in compagnia dell'influencer. Riavvolgendo il film della giornata di furore fino al suo epilogo più tragico, in un mosaico di rivelazioni degli inquirenti ai media argentini, emerge che prima della caduta di Payne dal balcone della sua suite Deluxe, dalla lobby dell'albergo era partita una richiesta di intervento al numero dell'Emergenza integrata 911. «Un ospite imbottito di droga sta distruggendo la camera», dice la voce di un uomo alla centralinista. Ma all'arrivo degli agenti della stazione di polizia 14B al 6092 di Costa Rica, la star è già al suolo priva di vita, nel cortile interno dell’hotel.

