«Tanta amarezza, ma la Gialeto risalirà» 

Serramanna. La delusione dopo la sconfitta ai rigori domenica scorsa nello spareggio con l’Arbus brucia. Il ko è costato alla Gialeto la retrocessione in Prima categoria e le parole del presidente Marcello Frongia non lasciano dubbi: «È tanta l’amarezza per non essere riusciti a mantenere la categoria dopo appena una stagione dalla nostra risalita».

Non sono bastati 42 punti ai ragazzi allenati dal tecnico Diego Mariano Ruggiero e dal vice Thomas Montis: «C’è rammarico, siamo andati a un calcio di rigore dai playout che mesi fa sembravano inarrivabili». Però per Montis «in questa squadra ci sono orgoglio e spirito di appartenenza, tutti hanno dato quel che avevano e anche di più. Forse all’inizio non eravamo pronti, ci siamo calati dopo qualche giornata in questa categoria, impegnativa e difficilissima. Con una rosa corta e i cambi limitati non potevo chiedere di più. Serramanna e la Gialeto meritano un torneo importante come la Promozione».

Non sono serviti nemmeno i 14 gol del bomber Valentino Perinozzi. «Abbiamo fatto uno spareggio che per me non andava fatto, in campionato abbiamo vinto entrambe le sfide con l’Arbus», sottolinea l’attaccante, «per me la gara si è decisa con le due espulsioni. Dopo 120 minuti eravamo stanchi. Posso assicurare però che abbiamo dato tutto. Ci è mancata solo la fortuna. Eravamo una neo promossa, ci è mancata esperienza e in una parte di campionato siamo stati numericamente ridotti a causa di molti infortuni. Il nostro mister è stato splendido, ci ha dato tutto da un punto di vista tecnico e umano e non ci ha mai fatto mancare nulla».

Che sia un caso o no, la Gialeto è l’ennesima società sarda vittima dell’assenza di un proprio terreno di gioco. In Eccellenza, Bosa, Villacidrese e Sant’Elena sono retrocesse dopo aver disputato un intero campionato in trasferta. Sul “Fausto Coppi” di Serramanna sono in corso da mesi lavori di messa in sicurezza delle tribune e di rifacimento del manto erboso. «Abbiamo iniziato a giocare a Nuraminis su un campo in erba naturale, poi siamo passati ai sintetici di Sanluri e Siliqua, quindi alla terra battuta di Serramanna», ricorda Perinozzi. Il presidente conferma: «È stata una stagione difficilissima con tanti problemi, in primis non avere il nostro campo». La squadra ha iniziato a incamerare punti proprio quando è tornata a giocare in paese. Ora si pensa al futuro. «La società ha un progetto a lungo termine per tornare sui palcoscenici più importanti del calcio regionale, quanto successo è un piccolo incidente di percorso», assicura Marcello Frongia, «stiamo lavorando bene col settore giovanile, abbiamo ragazzi interessanti e da qui proseguiremo il lavoro».

