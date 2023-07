Tanta acqua, frutta e verdura «E se non si può andare al mare, non resta che l’aria condizionata»   

Tanta acqua, frutta e verdura a volontà. Climatizzatore a casa sempre acceso e – appena possibile – un tuffo al mare. La ricetta dei sardi per sopravvivere all’anticiclone africano che si è battuto sull’Isola è semplice, ma sono preoccupati e, rassegnati, riconoscono che ormai l’estate mediterranea è solo un lontano ricordo.

I rimedi

«Sto rientrando ora dal mare, ci vado tutte le mattine: almeno respiriamo un po’», afferma Silvio Usai, con infradito e bermuda e busta della spesa in mano si affretta a salire in auto, «di pomeriggio mi sdraio sul divano e accendo il condizionatore: sono in pensione, cosa devo fare? Sul tardi se c’è un po’ di vento posso azzardare anche una passeggiata». Insomma in questi giorni in cui il termometro supera di gran lunga i 30 gradi, l’attenzione alla sostenibilità c'è più a parole che ad altro: nessuno, infatti, rinuncia al condizionatore. «Con un buon climatizzatore si campa: temo più di dover andare dal medico che la bolletta della luce», scherza, ma non troppo Marinella Putzu, 67 anni, «meglio 50 euro in più nella bolletta che dover comprare medicine e integratori. Cerco di uscire presto o sul tardi e ne sto approfittando anche per fare un po’ di attività fisica in piscina: qui si sta sicuramente al fresco». E non ci rinuncia neanche Marco Dessì, ottico a Pirri. «Sto chiuso in negozio con l’aria a sedici gradi, quando arrivano le 17 ho difficoltà ad aprire la porta: il caldo la dilata. Bevo tanta acqua e bevande zuccherate, speriamo finisca presto, perché è insopportabile», precisa il trentenne che con un termometro confronta la temperatura tra dentro e fuori. «Bevo tantissimo e nel frattempo faccio il conto alla rovescia per un bel diluvio e per l’arrivo delle stagioni fresche», aggiunge Stefania Cannas, titolare di una tabaccheria a Su Planu: «Soffro molto il caldo perché per fortuna, in negozio, abbiamo un bel viavai di clienti e non riusciamo a tenere la porta chiusa. Il condizionatore, però, è sempre acceso, c’è anche il ventilatore dietro il banco, ma onestamente non basta». Un po’ di fresco lo trova solo quando arriva casa. «Mi preparo psicologicamente a una super bolletta, ma mi piace vivere bene e con l’aria fresca», conclude.

Per strada

Nelle ore di punta, vie e piazze sono quasi isolate, c’è, però, chi non si scoraggia e cerca refrigerio sotto gli alberi. «Ero a casa sul divano con il condizionatore acceso», dice Virgilio Quartu, 78 anni, mentre seduto su una panchina al centro di Pirri legge L’Unione Sarda, «raramente vengo qui, ma oggi avevo voglia di prendere un po’ d’aria e godermi la lettura del quotidiano all’aperto e in tranquillità». Lo raggiunge presto l’amico, Tonino Cabitza, 73 anni, farmacista in pensione. «Dobbiamo sopportare, cercare di uscire il meno possibile e bere tanta acqua», suggerisce l’uomo e con Quartu ricordano le estati fresche trascorse nei loro paesi d’origine: Armungia e Perdasdefogu. C’è anche chi, nonostante il caldo, però, deve lavorare all’aperto come Maria Gioia Leoncini e suo figlio Mattia Pibiri, che da cinquant’anni gestiscono un chiosco di fiori a Cagliari: «Ci dicono che il nostro non è un lavoro usurante», sorridono, «abbiamo eliminato i panini e ripiegato su frutta e verdura fresca e poi ogni tanto ci bagniamo con uno spruzzino d’acqua. Per le piante ci siamo organizzati con un serbatoio da 300 litri di acqua agricola, i clienti hanno paura, escono solo dalle 8 alle 10, dopo non si vede nessuno».

