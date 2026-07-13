Tania Decortes progressista in Giunta 

Avanti il prossimo progressista. Tania Decortes assume il ruolo di assessora alle Politiche, servizi di Coesione sociale e pari opportunità, subentrando alla collega di partito Lalla Careddu, dimissionaria la scorsa settimana. La casella in giunta è rimasta vuota pochi giorni e ieri il sindaco, Giuseppe Mascia, ha conferito le deleghe del settore alla vicecoordinatrice provinciale dei progressisti, 49 anni, avvocata penalista, esperta di procedimenti penali, procedimenti minorili e diritto di famiglia.

Un’uscita e un ingresso lampo a Palazzo Ducale dopo mesi di tensioni sottotraccia, interne alla formazione politica guidata da Massimo Zedda, sindaco di Cagliari. E proprio al capo di sotto è stata fatta risalire la causa dell’avvicendamento, provocata, sembrerebbe, dagli scossoni postumi per la fuoriuscita di Gianfranco Satta, dalla giunta Todde e dagli stessi progressisti, e di cui Careddu era una sostenitrice.

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