Tani-Milanovic, assoluzione annullata 

Per la seconda volta la Cassazione spazza via la sentenza di assoluzione nei confronti del tabaccaio 49enne Gianfranco Casula, originario di Carbonia ma da tempo residente in Germania. Ci sarà dunque un terzo processo d’appello per stabilire se sia stato lui a uccidere William Tani, 33 anni di Iglesias, e Giuliano Milanovic, 24 di Carbonia, i due giovani scomparsi l’11 febbraio 2007 e mai più ritrovati.

La Cassazione

La Suprema Corte ha accolto il ricorso scritto dal Procuratore generale Luigi Patronaggio e dal titolare dell’inchiesta, il pubblico ministero Danilo Tronci, annullando la sentenza-bis della Corte d’assise d’appello di Cagliari che, per la seconda volta, aveva fatto cadere le accuse di duplice omicidio volontario mosse dalla Procura nei confronti di Casula, difeso dagli avvocati Gianluca e Marco Aste. In primo grado, il tabaccaio era stato condannato a 14 anni di reclusione per omicidio preterintenzionale (il pm Tronci chiedeva il duplice omicidio volontario), ma poi la Corte d’assise d’appello presieduta dal giudice Massimo Poddighe, nel giugno 2022, aveva ribaltato quella decisione assolvendo l’imputato «per non aver commesso il fatto». Anche in quel caso la Procura Generale aveva presentato ricorso alla Cassazione, ottenendo l’annullamento dell’assoluzione. Due anni dopo, davanti alla Corte formata in diversa composizione e presieduta dalla giudice Tiziana Marogna, era arrivata la nuova sentenza di secondo grado che accoglieva ancora le tesi della difesa, facendo cadere le accuse e mandando assolto il 49enne. Venerdì notte, dopo la discussione, la Suprema Corte ha ribaltato nuovamente, accogliendo il ricorso della Pubblica accusa e disponendo che venga celebrato un terzo processo d’appello.

La vicenda

In primo grado, nonostante la richiesta di condanna per omicidio volontario, il giudice del Tribunale, Giorgio Altieri, aveva ritenuto dovesse essere configurato un omicidio preterintenzionale, dunque la condanna era stata più lieve dei 18 anni e 8 mesi richiesti dal pubblico ministero Tronci. In appello, però, la Corte aveva accolto la ricostruzione dei difensori sia nel primo che nel secondo processo di secondo grado. Ma la pubblica accusa è convinta che a uccidere entrambi gli amici, svaniti nel nulla dopo aver pranzato in un campo nomadi alla periferia della città, sia stato proprio il tabaccaio. Da qui la decisione di ricorrere per la seconda volta davanti alla Cassazione. La Procura è convinta che a legare l'imputato alle vittime sarebbe stato un presunto debito di droga: l’alibi di Casula era stato considerato in primo grado poco convincente, ma poi la Corte d’assise d’appello non ha ritenuto gli indizi sufficienti a confermare la condanna. Le famiglie dei due giovani si erano costituite parte civile con i legali Marco Bacchis, Alessandra Corrias e Alessandra Ferrara. Ora bisognerà attendere per leggere le motivazioni della nuova decisione della Suprema Corte, ma nel frattempo si costituirà un nuovo collegio per celebrare l’appello-ter.

