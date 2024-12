Tangenti in Comune: chieste 4 condanne 

Per l’accusa il lungo dibattimento avrebbe provato la consegna delle mazzette, scambiate per ottenere un’autorizzazione edilizia utile a ristrutturare e frazionare un immobile.

Così ieri mattina, davanti ai giudici della Seconda sezione penale del Tribunale, il pm Enrico Lussu ha sollecitato la condanna a 7 anni di reclusione per il vigile urbano Raimondo Pontis (68 anni), 8 anni per il funzionario comunale Sergio Oriti Niosi (67), 7 anni ancora per l’altro funzionario Franco Schirru (57) e per l’imprenditrice Deborah Puddu (54, titolare della ditta Corim Pro srl). Assoluzioni, invece, sono state sollecitate per Gian Pietro Budroni (67), Giampiero Pani (54) e Luigi Orrù (68). Giovanni Argiolas, responsabile della vigilanza del Comune, è deceduto poco dopo il rinvio a giudizio e la sua posizione è stata, dunque, stralciata.

L’accusa

Per il magistrato che aveva condotto le indagini, dunque, non ci sarebbero dubbi: nel 2015 sarebbero stati corrotti da un’imprenditrice alcuni agenti della Polizia Locale, così come dei dipendenti comunali, con delle mazzette per un valore da 8.500 euro.

Parte cruciale dell’inchiesta si è concentrata su un progetto per un immobile in via Messina: stando alla ricostruzione della Squadra Mobile che indagò all’epoca, l’11 maggio 2015 sarebbe stata rilasciata una concessione edilizia per ristrutturare e frazionare un appartamento al piano terra in cambio di una tangente da 2500 euro per facilitare il rilascio dell’autorizzazione. In un secondo caso, in via Salandra, sarebbe stata versata, invece, una mazzetta da 6mila euro per il rilascio (il 15 dicembre 2014) di un condono sugli abusi edilizi.

Paese d’ombre

L’indagine della Polizia e del pm Enrico Lussu fece molto scalpore. La prima comunicazione di notizia di reato che portò all’apertura dell’inchiesta, ribattezzata “Paese d’ombre” risaliva al marzo 2015. Da maggio a settembre di quell'anno gli investigatori della Mobile avevano intercettato telefonate in cui si parlava dei soldi chiamandoli in altro modo: «Devo finire l’appalto», dicevano alcuni degli indagati, «poi si danno i mattoni». Conclusi gli accertamenti il pubblico ministero ottenne quattro arresti dal giudice per le indagini preliminari Giampaolo Casula. Nel 2021 la giudice Maria Gabriella Muscas chiuse l’udienza preliminare con otto rinvii a giudizio: ora dopo tre anni di processi davanti ai giudici della Seconda sezionale penale del Tribunale, il dibattimento si è chiuso e il presidente Giovanni Massidda ha dato la parola all’accusa.

Le difese

Di diverso avviso le difese che prospettano una lettura totalmente differente della vicenda. Il 7 e il 14 marzo ci saranno le arringhe degli avvocati Maurizio Piras, Mario Maffei, Carlo Fanari, Herika Dessì, Pierluigi Concas, Diana Diana e Alessandro Melis. Il Comune si è costituito parte civile con il legale Giuseppe Ledda.

