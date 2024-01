«Tanfo insopportabile, tombini da pulire» 

«Dai tombini fuoriesce un odore nauseabondo». Lo segnalano alcuni abitanti delle vie Cicerone, Tito Livio, Cornelio Nepote, Aritzo, Carbonara e Deroma. Secondo vari residenti, i miasmi si sentono soprattutto quando c’è vento.

«È insopportabile», lamenta Beatrice Lai, abitante di via Cornelio Nepote. «Sarebbe il caso di intervenire ogniqualvolta è previsto il vento, segnalato quasi sempre dalle allerte meteo della protezione civile regionale», suggerisce la residente. A lei si aggiunge Iole Secchi, abitante di via Cicerone: «Fortunatamente possiamo tenere chiuse le finestre perché non siamo in estate, ma quando capita di dover uscire un attimo in balcone o comunque si transita in strada, a ridosso dei tombini qualche volta si sente un odore nauseante, in particolare quando c’è scirocco, che generalmente amplifica qualsiasi tipo di odore».

Della questione si è occupata anche la consigliera comunale del Gruppo Misto, Maria Antonietta Vacca, presentando un’interrogazione urgente. «Sono tante le segnalazioni su questa problematica da parte di cittadini che abitano in queste vie. Io stessa da poco sono passata in via Cornelio Nepote e l’ho sentito. Sono miasmi insopportabili», ha detto. Da parte sua, l’assessora all’Ambiente Paola Piroddi, assicura che i tombini vengono puliti costantemente e promette di fare una segnalazione agli uffici per effettuare le verifiche ed eventualmente le bonifiche.

