Tanfo e sporcizia a un passo dal Municipio 

Tanfo, sporcizia, molestie, risse. Sembra il ritratto di un quartiere degradato, ma si parla di via Roma, nel portico tra il Municipio e via Sassari, il punto in cui si approda una volta scesi dal treno, dall’autobus, dalle navi da crociera. Un biglietto da visita per nulla lusinghiero per la città, e i titolari delle attività in zona protestano a gran voce. La colpa, sostengono, sarebbe di un gruppo di senzatetto che si sono stabiliti all’ingresso del Palazzo Vivanet, ex casa dello studente. Secondo i commercianti, queste persone bevono alcolici già dalla mattina presto, per poi urinare nella via e, in alcuni casi, diventare molesti.

Tanfo e sporcizia

Basta una passeggiata per accorgersi delle macchie nere sul pavimento colloso, con le scarpe che finiscono per appiccicarsi al suolo. La cosa peggiore, però, è la puzza di urina che si percepisce man mano che si cammina, per diventare insopportabile quando ci si avvicina alla vecchia edicola. Il tutto a due passi dal palazzo comunale, in un’area frequentatissima dai turisti che non possono che storcere il naso mentre cercano di gustare un gelato al riparo da odori sgradevoli.

E da un paio di mesi, sembra che quel tratto di via Roma venga puntualmente ignorato da chi dovrebbe pulirlo. «Siamo in una situazione di totale degrado, di recente abbiamo trovato la vetrina piena di vomito e urina. Ormai ci sono persone che attraversano dove non si potrebbe pur di non passare di fronte a queste persone ubriache e moleste», denuncia Daniele Moreno, titolare del negozio di abbigliamento Tendenze. «Cerchiamo di pulire di fronte all'ingresso ma per lavare l’incrostatura per terra ci vogliono macchinari appositi. Abbiamo mandato Pec a chiunque per cercare di risolvere la situazione, dall’ufficio Igiene del suolo ci hanno risposto che a giorni dovrebbero intervenire».

Disagi

Gli fa eco Claudia Ibba, che lavora nell'attività: «Oltre all’odore insopportabile di cui i clienti si lamentano continuamente, queste persone bevono, urlano e si mettono a litigare tra loro anche in maniera violenta, oltre a infastidire i passanti chiedendo soldi. Ormai quando chiudiamo il negozio ci sentiamo in pericolo». Una questione, quella della sicurezza, avvertita anche dal titolare dell’Avion’s Bar Andrea Urracci.«Un mese e mezzo fa abbiamo trovato due dita mozzate e il portico pieno di sangue ovunque. A maggio un turista americano stava facendo un aperitivo nei tavolini esterni e si è ritrovato una donna che gli rubava il cibo dal tavolo», spiega. «Servirebbe un presidio fisso di vigili urbani e una riqualificazione della zona, è inammissibile che non venga fatto nulla per rendere più decorosa un’area così centrale e frequentata».

Piazza Del Carmine

A poche decine di metri, situazioni analoghe si verificano tra Piazza del Carmine e vico Malta. Le prime avvisaglie di macchie per terra e cattivi odori si trovano già negli angoli accanto alle scale del palazzo delle Poste. Proseguendo all’incrocio con il vico, nei pressi di un cancello, ecco che la situazione diventa nuovamente insostenibile. Qui, le tracce di urina sono ancora “fresche”, e la puzza si continua ad avvertire anche allontanandosi di parecchi metri. Condizione che, anche in questo caso, è intollerabile per chi cerca di mandare avanti un’attività. «La situazione è invivibile, quell’angolo è un vero e proprio orinatoio», protesta Giulio Neri, titolare di Neri Antiquariato, a poche decine di metri dal luogo incriminato. «Più di una volta ho addirittura trovato feci umane fuori dal mio negozio». Non va meglio sul versante sicurezza. «Da poco qua fuori ho assistito a una rissa spaventosa tra due cittadini stranieri, uno armato di martello e l’altro con una bottiglia di vetro rotta, si vede veramente di tutto».

