Tanfo e disagi per un guasto alle fognature 

Da giorni un tanfo insopportabile avvolge chi si trova a passare nella zona, per non parlare dei disagi per i residenti che sono costretti a tenere anche le finestre chiuse. Una perdita fognaria tra via Zara e piazza Sant’Elena sta creando non pochi problemi ai residenti e non solo.

Ieri mattina sono iniziai i lavori per cercare di riparare il guasto.Gli operai con l’ausilio della ruspa, hanno scavato in profondità e adesso si sta cercando di capire da cosa sia causato il problema. La perdita è all’altezza del tombino, come peraltro già successo anche in altre occasioni, ed è quindi probabile, come si è già verificato anche in altre zone, che sia caduto il solaio della rete fognaria per cui adesso sarà necessario procedere alla sostituzione.

Intanto proseguono anche i lavori in via Marconi nel marciapiede dove erano crollate le mattonelle facendo sprofondare un pedone. Gli operai del cantiere comunale che hanno aperto i cantieri all’inizio della settimana, dovrebbero avere individuato il problema ma resta da chiudere il profondo scavo e da sistemare poi la pavimentazione in modo da togliere le transenne e rendere di nuovo percorribile il marciapiede. Nell’attesa restano però le barriere e i nastri bianco e rossi a circondare il cantiere.

E intanto ieri mattina è comparsa una transenna a circondare un tombino all’inizio di via Vittorio Emanuele quasi all’incrocio con via La Marmora. Risultato? Code e traffico perché l’ingombro è in mezzo alla stretta strada.

