Tanfo di fogna, proteste e il sospetto di allacci abusivi 

Che ci sia caldo o freddo, poco importa: in via Olanda, le finestre vanno tenute rigorosamente chiuse. Il motivo è l’odore insopportabile di fogna che ammorba l’aria e fa persino accusare malori.

La situazione, non certo gradevole, va avanti da circa un mese e a denunciarla sono proprio i residenti della zona che non sanno più a che santo votarsi per capire cosa stia succedendo. L’unica cosa certa è che il tanfo, insopportabile fuoriesce dai pozzetti, quelli con la griglia per intenderci, non quelli chiusi.

Basta fare un giro nella zona per rendersi conto della situazione. La puzza, più o meno intensa a seconda di come tira il vento, è davvero insopportabile e si propaga proprio sotto le palazzine, dove basta sollevare lo sguardo per vedere tutte le finestre chiuse. «Esco presto la mattina per andare a lavoro» racconta Alessandro Pusceddu 37 anni, «e alle 7 sento già questa puzza insopportabile. Io abito al secondo piano e arriva fortissimo, tanto che non possiamo aprire le finestre. Anche quando ci sediamo a tavola per mangiare non vi dico questo odore terribile che fa davvero sentir male le persone. Si sente che proviene dai tombini, ma non sappiamo il motivo: Forse sono otturati, ma nessuno ha dato una spiegazione».

Poco più avanti Mariano Orgiana, 66 anni, aggiunge: «Nei giorni scorsi sono venuti gli operai ad effettuare un intervento contro le blatte e gli abbiamo chiesto da cosa potesse dipendere, dal momento che hanno aperto i pozzetti, ma ci hanno detto che non ne sapevano niente perché non si occupano di queste cose. Sta di fatto che a quanto pare non se ne occupa nessuno e noi stiamo vivendo una situazione assurda. Ci sono giorni in cui non si può proprio stare e la puzza arriva anche con le finestre chiuse». Ne sa qualcosa Licia Casale, 65 anni, «aprire le finestre ormai è impossibile» dice, «e in questi giorni di caldo si possono ben capire i nostri disagi. Non sappiamo se il tutto dipenda dalla mancanza di manutenzione dei tombini, sta di fatto che è da un mese che persiste questa situazione». Senza considerare poi, «che la zona è molto sporca. Gli incivili abbandonano rifiuti ovunque, nonostante ci sia un servizio di ritiro degli ingombranti che mi sembra che funzioni anche bene. È proprio mancanza di civiltà».

Una cosa pare sicura: non si tratta di perdite fognarie di cui non c’è traccia nella zona. Non è escluso, come successo in altre situazioni simili, che possa invece trattarsi di qualche allaccio abusivo alla fogna. Era accaduto ad esempio in alcune zone del litorale ma nonostante i controlli, non si era riusciti a trovare il responsabile.

