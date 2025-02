Tanferna secondo tra gli Ilca 7 a Olbia 

Olbia. Buona la prima per gli atleti sardi della classe Ilca. Nella prima tappa di Italia Cup, andata in scena a Olbia, gli atleti del circolo organizzatore, lo Yacht club Olbia, si sono imposti sia nella classe Ilca 6, sia nella classe olimpica Ilca 7.

Vittoria di Niccolò Cassitta tra gli Ilca 6 e terzo posto per il compagno di squadra Davide Cosseddu. Tra loro, secondo, Alessandro Cirenei della Fraglia Vela di Riva del Garda. Buona anche la prestazione del giovane cagliaritano Nicolò Utzeri, settimo degli Under 17.

Negli Ilca 7 Enrico Tanferna (Yacht Club Olbia), campione europeo U21 in carica, chiude al secondo posto dietro ad Anatol Sassi del Circolo Aniene. Ottimo terzo posto e primo Under 19 per Edoardo Del Rio (sempre Yc Olbia). Più sfortunati gli atleti della classe Ilca 4 che per le difficili condizioni meteo hanno potuto regatare solo ieri, disputando una sola prova. Buon nono posto e primo femminile U16 per Vittoria Massa dello Yacht Club Cannigione.

Erano circa trecento gli atleti, provenienti da tutta Italia, che hanno gareggiato di fronte alla spiaggia delle saline, a Olbia, su un campo di regata molto tecnico con condizioni meteo non facili. Il prossimo appuntamento dell’Italia Cup è fissato ad Agropoli, in Campania, dove si svolgerà la seconda tappa .

