Tandalò, si comincia: al via in 120 da 9 nazioni 

Con partenza cerimoniale e verifiche, ieri a Buddusò si è aperta l’ottava Cronoscalata di Tandalò, l’unica su terra in Italia. Il mare grosso ha rallentato i traghetti che stanno portando in Sardegna numerose auto da corsa ma, senza patemi, gli organizzatori Tandalò Motorsport e drivEvent Adventure hanno prontamente ovviato al problema ritoccando il programma della due-giorni che vedrà al via oltre 120 concorrenti di 9 nazionalità. Oggi si comincerà alle 10, con lo shakedown seguito dalle prime 2 manche (e non 3 come inizialmente previsto) lungo il tracciato ad anello di 5 km ricavato nel parco eolico di Tandalò. Domani si ricomincerà alle 7.15, per disputare altri 3 passaggi seguiti dal “Manscione Finale” che decreterà il Re di Tandalò e, alle 15, dalle premiazioni.

Tra i partenti, spiccano il lettone del Wrc, Mārtiņš Sesks, su una Toyota GR Yaris Rally2, gli italiani Simone Romagna, Edoardo Bresolin, Umberto e Mattia Scandola, mentre ha dovuto dare forfait per infortunio il neocampione italiano Rally Terra, Alberto Battistolli. Grande attesa per il finlandese Henning Solberg e per il diciassettenne di Burgos, Valentino Ledda, che per la prima volta non sarà tra i 49 kartcross al via ma navigato da Claudio Mele su Skoda Fabia Evo. Debutto su un’auto moderna per Giulio Pes di San Vittorio e Marco Pala, presidente e vice di Ac Sassari (Peugeot 208 R2b).

