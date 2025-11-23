Tandalò, loubet si prende il “manscione” 

Dopo la neve del sabato, ieri si è chiusa sull’asciutto la 9ª Cronoscalata su Terra di Tandalò, archiviata col trionfo di Pierre-Louis Loubet nel Manscione Finale. Il corso, diventando Re di Tandalò, ha riscattato la vittoria sfumata (foratura nella manche 4) in un’Atipica Sperimentale in cui aveva vinto 3 delle 5 salite. Secondi nel Mancione ma trionfatori nella Atipica, gli svedesi Tidemand-Olsson, autori del miglior crono nella 1ª e nella 4ª salita. Primi in U25 e terzi in Atipica e Manscione, Valentino Ledda e Claudio Mele, col pilota di Burgos che al debutto su Skoda Fabia Rs Rally2 si è lasciato alle spalle piloti come Henning Solberg e Alberto Battistolli. Guest star Miki Biasion su Lancia Ypsilon Rally4.

Oltre ai 90 della Atipica, 50 concorrenti in gara nel Trofeo d’Italia, vinto dal buddusoino Quirico Fundoni dopo che Simone Firenze, leader che ha visto sfumare il titolo per una foratura. Bene i giovani talenti sardi. Entusiasti gli organizzatori Gigi Satta e Rudy Briani, presidenti di Tandalò Motorsport e drivEvent Adventure.

Classifica Atipica Sperimentale : 1. Tidemand-Olsson (Skoda Fabia Rs) in 13’21”72; 2. Loubet- Mancini (Toyota Yaris Gr Rally2) a 6”49; 3. Ledda-Mele (Skoda Fabia Rs) a 18”09; 4. Solberg-Solberg (Toyota Yaris Gr Rally2) a 20”35; 5. Battistolli-Scattolin (Skoda Fabia Rs Rally2) a 29”93.

Trofeo d’Italia : 1. Quirico Fundoni (Yacar Kartcross) in 17’47”54; 2. Bernardo Bitti (Kartcross) a 3”07; 3. Christian Tiramani (Kartcross) a 3”86; 4. Giuseppe Bitti (Yacar Kartcross) a 8”10; 5. Lorenzo Ruiu (Yacar Kartcross) a 11”37.

Manscione Finale : 1. Loubet- Mancini in 3’13”77; 2. Tidemand- Olsson a 0”09; 3. Ledda-Mele a 0”78.

RIPRODUZIONE RISERVATA